En Gómez Palacio aplicarán operativos para detectar motociclistas que incumplan reglamento

El Ayuntamiento de Gómez Palacio a través de la Dirección de Tránsito Municipal aplicará sanciones a los motociclistas que incumplan con el reglamento ante una significativa alza de accidentes donde este tipo de unidades han estado involucradas. Lo anterior ya se informó al Cabildo en la sesión de este jueves.

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, señaló que en la última revisión de la estadística de cifras que se presentan en las reuniones del Mando Especial resultó alarmante el incremento de accidentes donde motocilistas están involucrados, razón por la cual informó al Cabildo que es necesario ya aplicar medidas de sanción-.

"Vimos que se nos ha incrementado muchísimo los accidentes de motocicleta, otra vez, otra vez traemos ese tema. Muchos choques. Muchos circulando sin casco y alta velocidad y siguen trayendo sus familias con ellos, aún y cuando hicimos un operativo ¿Recuerdan? Donde compramos unos casos para regalárselos, bueno, bajaron los índices pero ahorita de verdad es imposible", dijo la alcaldesa.

Herrera Ale informó a los ciudadanos que será a partir de este fin de semana contando desde hoy viernes que los elementos de tránsito municipal podrán aplicar las multas correspondientes mediante los operativos que se habrán de realizar.

"Quiero comunicarles que a partir de este fin de semana voy a ordenar que hagan un operativo, otra vez, a partir de este fin de semana. No quiero dejar pasar otra semana más porque todos los días, las notas que me mandan de Tránsito hay muchos choques pero por decirles, del uno al diez de los choques, siete son motociclistas; siete. Unos heridos, otros muertos, otros salen ilesos pero ya llegamos a un punto de que ya he tenido quejas, lo que no habíamos tenido de la ciudadanía, de que ya nos dicen 'hagan algo por favor ya con las motos' entonces informarles que voy a hacer un operativo, viernes sábado y domingo. Ni modo", informó la alcaldesa.

El secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, refirió la posibilidad de que ahora sí se les multe porque al inicio de la administración había tolerancia y se decidió que solo se les conminara a usar el casco "pero ya vimos que de todos modos siguen ocurriendo accidentes", dijo Reyes.

Guadalupe García Rosas, regidora de Morena, propuso dar una capacitación o curso rápido a quienes fueron infraccionados debido a que muchas veces los motociclistas se meten entre los carriles.

La alcaldesa refirió que regularmente no traen protecciones los familiares de los motociclistas que también van a bordo:"Hemos llegado a tener hasta 20 choques en un día".

La regidora, Claudia Galán, señaló que es necesario ya aplicar el reglamento ante los decesos.

La regidora de Morena, Guadalupe Sánchez Tostado, mencionó: "La única forma en que podemos hacer esto, es multar, no veo otra solución"

El síndico municipal, Oscar Humberto Alvarado Banda, propuso implementar exámenes teóricos o prácticos al momento de otorgar las licencias.

El regidor, Gabino Guerrero, solicitó que la medida no se vea como recaudatoria y recordó que se han provocado ya múltiples accidentes.

*Exhortan a utilizar casco y traer su documentación en regla*

El Ayuntamiento informó que a través de la implementación de la campaña “Salvando Vidas”, enfocada en la prevención de accidentes y la concientización sobre los riesgos del uso imprudente de motocicletas, el Ayuntamiento de Gómez Palacio, ha reiterado su compromiso con la seguridad vial y la protección de los motociclistas en el municipio.

Este esfuerzo se centra especialmente en los motociclistas menores de edad y aquellos que circulan sin los elementos de seguridad adecuados, como el casco, o con el número de tripulantes excedido.

Jorge Mendoza Beltrán, director de Tránsito y Vialidad, destacó que durante la campaña se revisará que los conductores cuenten con su documentación en regla y, sobre todo, que porten su casco de seguridad.

Esta acción busca generar conciencia sobre los peligros que representan las malas prácticas al conducir motocicletas, tales como la alta velocidad o el exceso de pasajeros, que pueden provocar un derrape y poner en grave riesgo la vida de los involucrados.

A aquellos motociclistas que no cumplan con las normativas de seguridad, se les retirará temporalmente la motocicleta, la cual será trasladada a las instalaciones de la corporación.