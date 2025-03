En Gómez Palacio aplicarán el reglamento de Protección y Trato Digno para Animales

Pese a contar con lo necesario para salvaguardar el bienestar animal, el municipio de Gómez Palacio no aplicaba su reglamento de Protección y Trato Digno para Animales, en el que se contemplan desde sanciones hasta arrestos contra los maltratadores.

Pero en su encuentro con Defensoría Animalista se estableció el compromiso de aplicarlo y sobre todo, darlo a conocer a la sociedad para la recepción de sus denuncias.

Argentina Carrillo, representante de Defensoría Animalista junto con Rodolfo González, sostuvieron un encuentro este martes, con regidores así como con el titular de Ecología, Gustavo Acosta, y su jurídico, para tratar el tema.

“Ya habíamos solicitado una reunión con el regidor Yahir Vitela, habíamos acudido en dos ocasiones y gracias a Dios nos escuchó, agendó una reunión, en esta estuvieron presentes diversos regidores que tienen competencia dentro del Reglamento de Protección y Trato Digno para los animales en el municipio de Gómez Palacio. El día de hoy (martes) a las 9:30 de la mañana se llevó a cabo esta reunión en donde al momento de hacer la apertura y se me da el uso de la voz y se me pide que haga extensa la petición que requiero. Si bien es cierto en el municipio ya se cuenta con un reglamento también es cierto que no se aplica”.