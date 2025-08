En este año hay un acumulado 30 casos de tos ferina en La Laguna de Coahuila

El estado de Coahuila tiene un acumulado de 84 casos positivos de tos ferina en lo que va de este año; los municipios de Saltillo y Torreón tienen la mayor incidencia con 26 y 23 casos respectivamente. El resto de los casos se distribuyen en San Pedro con 7 casos; Monclova con 6; Acuña con 6; Ramos Arizpe con 4; Arteaga con 4; Allende con 3; Piedras Negras con 2; y Morelos, Múzquiz y Sabinas con un caso confirmado.

Del total de casos, un 51 por ciento se notificaron por parte de hospitales de la Secretaría de Salud del Estado, un 44 por ciento por clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y un 5 por ciento fueron reportadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

En toda la entidad, se han estudiado 273 casos probables de tos ferina, de los cuales 126 corresponden a la Jurisdicción Sanitaria No. 8 que tiene sede en Saltillo; 71 en la Jurisdicción Sanitaria No. 6 con sede en Torreón; 22 en la Jurisdicción Sanitaria No. 2 ubicada en Acuña; 21 en la Jurisdicción Sanitaria No. 4 con sede en Monclova; 19 en la Jurisdicción Sanitaria No. 1 con sede en Piedras Negras; 11 en la Jurisdicción Sanitaria No. 3 localizada en Sabinas; 2 en la Jurisdicción Sanitaria No. 7 con sede en Francisco I. Madero y uno en la Jurisdicción Sanitaria No. 5, localizada en Cuatro Ciénegas. Un 72 por ciento de los casos sospechosos fueron reportados por el IMSS; un 25 por ciento por la Secretaría de Salud; un 2 por ciento por el Issste y un uno por ciento por hospitales privados.

Oficialmente, en Coahuila se ha informado de 4 fallecimientos por tos ferina con una tasa de mortalidad de 1.22 por cada 100 mil habitantes menores de 5 años y una tasa de letalidad de 11.11 por cada 100 casos confirmados.

La tos ferina, también conocida como tos convulsa, es una infección respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Se transmite fácilmente de persona a persona, principalmente a través de las gotitas producidas al toser o estornudar. La enfermedad es más peligrosa en los bebés y es una causa importante de enfermedad y muerte en este grupo de edad, revela la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El periodo de incubación de la tos ferina es de siete a 10 días y las manifestaciones clínicas pueden durar hasta seis u ocho semanas.

La sintomatología se clasifica en tres fases con respecto al tiempo de la enfermedad:

Fase catarral, cuya duración es de una a dos semanas, caracterizada por un inicio insidioso con rinorrea, estornudos, lagrimeo y febrícula.

Fase paroxística, tiene una duración entre cuatro a seis semanas, se presentan accesos de tos violentos, paroxísticos de predominio nocturno, acompañados de cianosis.

Fase de convalecencia, la cual puede durar varias semanas o meses con tos que cede gradualmente.

El diagnóstico se basa en el cuadro clínico y se confirma a través de la toma de exudado nasofaríngeo para cultivo y prueba de PCR (reacción en cadena de la polimerasa). Un método eficaz para prevenir esta enfermedad es la vacunación, con el biológico DPT que protege contra la difteria, el tétanos y la tos ferina. La vacuna, también conocida como triple bacteriana, contiene los toxoides diftérico (contra la Difteria) y tetánico (contra el tétanos), así como fragmentos de proteína de la bacteria Bordetella pertussis causante de la tos ferina.

La vacuna DPT se aplica a niños menores de 7 años, generalmente como refuerzo a los 4 años de edad. Si usted desea mayor información, puede acudir a las unidades de salud, con su cartilla nacional de vacunación; en caso de que no cuente con ella, ahí mismo la puede solicitar.