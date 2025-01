En el tema de seguridad no nos podemos confiar: Manolo Jiménez

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas dijo que si bien los municipios de Torreón, Saltillo, y Piedras Negras se encuentran entre las 15 ciudades más seguras del país, el Estado no puede bajar la guardia sino que tiene que continuar fortaleciendo el modelo de seguridad pública, en coordinación con todas las instituciones.

En su visita a Torreón, este viernes el mandatario dijo que puede haber muchas diferencias religiosas, deportivas, empresariales y políticas pero que la mayoría de las personas tienen un punto de encuentro que se llama La Laguna, Coahuila y México.

“Aquí trabajamos en equipo, sociedad civil organizada, ciudadanos, iniciativa privada y gobierno para que nos vaya muy bien, por eso hoy somos uno de los tres estados más seguros del país, ayer salió la encuesta del ENSU del INEGI y salió a nivel nacional en los diferentes medios, las mediciones de seguridad, y en Coahuila tenemos tres de las 15 ciudades más seguras del país, Coahuila tiene la frontera y la capital más segura de México y esto es porque también trabajamos en equipo todas las instituciones de seguridad para poder blindar nuestro estado”, comentó.

Jiménez Salinas, agregó que su gobierno también seguirá trabajando en proyectos de educación, salud, desarrollo económico y generación de empleos a fin de fortalecer a la región Lagunera y a toda la entidad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que corresponde al cuarto trimestre de 2024. Esta encuesta se levanta cada trimestre en las principales áreas urbanas del país. El programa ofrece datos de cómo la población percibe la seguridad pública en su ciudad.

“En el tema de seguridad que es lo más importante para nosotros seguimos fortaleciendo el modelo, seguimos trabajando y cerrando filas, trabajando con todas las instituciones para blindar Coahuila y eso pues hoy nos permite tener la capital y la frontera más segura del país y que pues Saltillo, Piedras Negras y Torreón estén dentro de las 15 ciudades más seguras de México. En el tema de seguridad no nos podemos confiar, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir adelante y fortaleciéndonos todos los días, aprovechando como lo he dicho, la paz y la tranquilidad en la que vivimos para robustecernos todavía más”, comentó.

Según la ENSU, de septiembre a diciembre de 2024, el municipio de Saltillo reportó un 23.0% de percepción social sobre inseguridad pública contra un 21.7% registrado en el mismo periodo del año anterior. Mientras que Piedras Negras tuvo un 18.7% en el cuarto trimestre de 2024 contra un 20.2% del mismo periodo pero de 2023. En Torreón, se reportó un 32.7% de septiembre a diciembre de 2024 contra un 31.3% en el mismo periodo pero del año anterior. Los resultados completos se encuentran disponibles en el portal oficial de Internet del INEGI:https://www.inegi.org.mx/

Jiménez Salinas acudió este día a la inauguración del Instituto SIMSA-LUZAC, campus Miriam Tafich de Issa, la primera escuela preparatoria de la Red Escuelas SER (Superación, Excelencia, Resultados) que se pudo consolidar gracias a la unión de esfuerzos del Grupo SIMSA, el Sistema Educativo LUZAC y Grupo Lala.