EN EL PEOR ESCENARIO POSIBLE

- La ofensiva de los Algodoneros del Unión Laguna sigue con la pólvora mojada y anoche solamente conectó 3 imparables ante el pitcheo de los Charros de Jalisco, que por su parte pegaron 15 hits para vencer por pizarra de 8 carreras a 1, con lo que tomaron ventaja de 3 juegos a 0 en la Serie de Zona.

El equipo Guinda se ha colocado al filo del abismo, a ley de una derrota de quedar eliminado de la contienda, en base a la falta de bateo oportuno, dejando numerosos corredores en base y fallando en lances defensivos para generar oportunidades que son bien aprovechadas por los jalicienses, quienes han sido muy oportunos y contundentes. Ayer, los laguneros se fueron de 2 - 0 con corredor en posición de anotar y dejaron a un total de 5 corredores en los senderos, dieron un par de hits en la segunda entrada y otro más en la tercera, pero de ahí para adelante ya no pudieron hacerle daño al sólido pitcheo que mostraron los Caporales.

BUEN INICIO

El zurdo Drew Lugbauer puso al frente a los Algodoneros en el segundo episodio, cuando le pegó cuadrangular solitario por el jardín izquierdo a Luis Payán, el abridor de los Charros que se convirtió en el héroe del juego, pues ese batazo de Lugbauer, fue todo el daño que permitió. Payán trabajó por espacio de 7 entradas completas, donde sólo le pegaron 3 imparables y le anotaron una carrera, ponchó a 7 bateadores y regaló 2 bases por bolas para alzarse con la victoria.

Jalisco le dio vuelta a la pizarra en el tercer inning: Michael Wielansky conectó sencillo al jardín derecho y al siguiente turno, Mateo Gil pegó su tercer cuadrangular de la serie para poner el encuentro 1-2 a favor de los locales, que nunca voltearían hacia atrás. Los locales incrementaron la ventaja en la cuarta entrada con un wild pitch, Josh Stowers y Joshua Fuentes se colocaron en posición de anotar, y ambos llegaron a la registradora con imparable al central de Johneshwy Fargas, todo el daño lo hicieron ya con 2 outs en la pizarra.

LO SENTENCIAN

Ricardo Sánchez fue el pitcher derrotado por el Unión Laguna al lanzar 5 capítulos permitiendo 8 hits y 4 anotaciones. En el séptimo rollo, Mateo Gil avanzó a la intermedia con wild pitch luego de recibir base por bolas y anotó la quinta carrera local con sencillo al jardín central de Donny Sands.

Jalisco sentenció el juego en el octavo episodio con ataque de tres anotaciones. Kyle Garlick recibió el relevo de Fernando Abad pegando cuadrangular solitario al jardín derecho. Alfredo Hurtado y Mateo Gil también remolcaron una rayita cada uno con sencillos al prado central e izquierdo respectivamente para definir la pizarra 1 - 8.

Luego de la labor de Payán en la loma por los Charros, Stephen Gonsalves retiró en 4 bateadores la octava entrada y Andrew Pérez se encargó de sacar los últimos tres outs para concretar el tercer triunfo de los Charros en la serie y ponerlos a una victoria de la Serie Final de la Zona Norte.

CUARTO DUELO

Este domingo se celebrará el cuarto encuentro de la serie, a las 17:00 horas en el Estadio Panamericano. Grant Gavin subirá al montículo por Laguna y Eduardo Vera será el abridor de los jaliscienses.