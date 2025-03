En el limbo, futuro del Mercado Morelos de Gómez Palacio

Los locatarios del Mercado Morelos se encuentran preocupados, porque desconocen si podrán seguir trabajando en este lugar, mientras que las autoridades municipales afirman que les ayudarán en la medida de sus posibilidades, porque el terreno donde se encuentra el mercado no pertenece al Municipio sino a un particular.

El tesorero municipal, Carlos García González, expuso que la Presidencia Municipal ha pagado la renta del inmueble del Mercado Morelos (16 mil pesos al mes) propiedad de una señora, y así fue hasta diciembre del año pasado, pero luego ella vendió la finca y el nuevo dueño busca ocupar, al parecer, de otra forma el lugar.

“La verdad es algo que está fuera nuestro alcance, porque no es una finca que sea propiedad de nosotros. A las personas que han venido conmigo les he expuesto que no es municipal”, dijo el tesorero municipal, Carlos García. No obstante, aseguró que el Ayuntamiento tiene la mejor disposición de apoyar a los locatarios de otras maneras.

“Hay dos personas de las que han venido que ya traen una propuesta y la estamos analizando para ver cómo les podemos ayudar. Nosotros estamos en la mejor disposición, la señora presidenta, Leticia Herrera, nos ha dicho que en lo que podamos ayudarlos, los vamos a ayudar”, mencionó el tesorero municipal, quien también mandó un mensaje a los locatarios.

“El mensaje es que entiendan que no es una cosa de nosotros. Nosotros hasta donde pudimos los apoyamos, pero les vuelvo a decir que esto es algo fuera de nuestras manos”, expuso el tesorero, debido a que el Ayuntamiento no puede intervenir entre el acuerdo al cual llegaron dos particulares.

La autoridad admitió que en su momento, en el 2008 fue un proyecto para reubicar a los vendedores ambulantes, aunque varios de ellos tienen ahora el local, pero también han continuado siendo ambulantes.

“Fue una reubicación, así fue, pero también hay que decir que aunque muchos de ellos tienen su lugar dentro del Mercado Morelos, por otro lado, la mayoría siguen de vendedores ambulantes. Eso es algo muy visto y que todos sabemos”, explicó el tesorero.

INTERRUMPEN SERVICIO DE AGUA

Los locatarios del mercado se quejaron de cortes en el servicio de agua potable. Al respecto, el director del Sideapa, Francisco Escalera Tostado, recordó que en el Mercado Morelos los locatarios nunca han pagado el agua ni se han regularizado ante el Sideapa realizando contratos.

Admitió que recientemente realizaron cortes de agua. Informó que no se les cobraba el agua a los locatarios por el convenio que había con la Presidencia Municipal, a través del cual el Ayuntamiento pagaba la renta del predio a un privado, quien recientemente vendió su inmueble y el nuevo dueño reclama su terreno y busca que desalojen a los locatarios.

“Incluso nosotros mismos, ahí tenemos nosotros como Sideapa, ahí dentro del mercado, un módulo de pago y también fuimos removidos de ahí y estamos buscando otro local”, explicó el director del Sideapa. Recordó que ha recibido ya dos veces a una comitiva de los locatarios y que actualmente hay 100 locales, de los cuales 70 están ocupados.

El director señaló que para hacer contratos de agua y colocar el medidor a los locatarios, tendrían que llegar a un acuerdo primero con el nuevo propietario. También recordó que los otros comerciantes del Centro de Gómez Palacio sí pagan por el servicio de agua y drenaje.

ANTECEDENTE

Fue en la administración del exalcalde, Ricardo Rebollo Mendoza, que surgió primero como una iniciativa con el sector comercial, la reubicación de los vendedores ambulantes a este Mercado Morelos, por lo cual el Ayuntamiento invirtió 2 millones de pesos en la infraestructura para su funcionamiento, que inició con 120 convenios firmados, no sin antes registrarse resistencia por parte de organizaciones de vendedores ambulantes.

Se otorgaron por parte del Ayuntamiento facilidades para que los ambulantes inicialmente no pagaran los servicios básicos, con el fin de ayudarles en su economía, mientras mejoraban las ganancias de sus pequeños negocios.

En 2017, en la segunda administración de la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, el Ayuntamiento reafirmó que seguiría el compromiso de hacerse cargo del mercado, por lo que seguiría pagando la renta del inmueble, que es propiedad de una particular; sin embargo, los locatarios, desde entonces, debieron cumplir por su parte, con el compromiso de cubrir el consumo por conceptos de energía eléctrica y agua potable.