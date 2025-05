En Durango suman mil 073 desaparecidos en los últimos 61 años

La Comisión Estatal de Búsqueda en Durango, cuenta con un registro de 1073 personas desaparecidas correspondientes a los últimos 61 años, de los cuales cerca del 85 por ciento desaparecieron durante la crisis de violencia que no solo vivió el estado sino gran parte del país.

Carlos Burciaga Rosales, comisionado en la entidad, explicó que ese registro corresponde al período de 1964 a la fecha.

"Los números que tenemos, de 1964 a las fecha, es de mil 073 personas, pero de estas, más del 85 por ciento son larga data, estamos hablando de los tiempos no solo de Durango sino en gran parte del país, en donde tuvimos tiempos difíciles, tiempos negros de violencia, entonces el 85 por ciento de estos indicios de desaparición son de esos años, no son tan recientes", detalló.

Se trata del inicio de la "guerra contra el narco" en el 2006 y que se extendió por más de una década en el país.

Actualmente, según explicó Burciaga Rosales, se tienen desapariciones no forzadas, sino voluntarias.

"En el caso de Durango es una variante muy favorable para nosotros, regularmente no tenemos desaparición ni forzada ni de otro tipo, tenemos voluntaria en jóvenes entre los 18 a los 35 años que se ausentan de su trabajo, hasta por temas de amigos, de una cuestión social, al poco tiempo regresan. Y una o dos 2 personas, que no regresan a las horas, a los días, porque no tenemos un esquema de violencia, un esquema de desaparición por algún motivo, eso nos ayuda mucho", explicó el comisionado.

De los cuerpos

Por otra parte, el funcionario municipal, explicó que derivado del acuerdo que se firmó con la Comisión de Búsqueda en Coahuila así como con el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), los 197 cuerpos que fueron exhumados en el 2023 de los panteones municipales de Lerdo y de Gómez Palacio, se encuentran en Saltillo en espera de su identificación.

"Están en proceso de identificación, ya entregamos formalmente un primer cuerpo en el 2024 a una persona de la región Laguna, de Torreón. Y estamos en proceso de que todos estos cuerpos por parte del CRIH, nos los envíen a Durango a nuestros Centro Temporal de Resguardo de Cuerpos que estamos por terminar la última etapa.

La idea es que nos los manden ya identificados y lo metemos de acuerdo a lo que corresponda, si es un cuerpo en un nicho con la debida identificación o bien tenemos un área de osteoteca (espacio diseñado para la conservación, estudio y uso de materiales óseos humanos o modelos anatómicos), restos que van a temperatura acorde a lo que debe de ser ".

Insistió en que ya es un proceso establecido, por lo tanto ya no regresan a fosa común. Lo mismo pasará con las nuevas exhumaciones que se tengan no solo en los panteones de Gómez Palacio y Lerdo sino también en la capital del estado.