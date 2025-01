En cuatro meses esperan terminar primera etapa de Centro Recreativo del SNTE de San Pedro

Se estima que en cuatro meses quedé listos los trabajos de la primera etapa de la obra de construcción del Centro Recreativo para los maestros del municipio de San Pedro.

Lo anterior lo confirmó el secretario general de la sección 35 del Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Arturo Díaz González, quien reiteró que en esa primera etapa se proyecta una inversión de 7 millones de pesos.

Recordó que se empezará con la construcción de la barda perimetral, en donde se contempla una inversión de 2 millones de pesos y se contempla la construcción de una alberca de primer nivel donde se aplicarán 5 millones de pesos y en una siguiente etapa se prevé la edificación de una cancha usos múltiples y un campo de fútbol con pasto sintético pero buscarán un acercamiento con la nueva administración municipal para ver si se les puede apoyar con parte del proyecto.

Recordó que ya se contaba con un espacio para el esparcimiento, pero el predio está muy alejado, por lo que era muy complicado, además de costoso dotarlos de agua potable y electricidad, por que era prácticamente inutilizable.

Dijo que incluso, la semana que entra checarán se puede desmontar para utilizarlo como campos deportivos, aunque también se tendría que revisar la situación legal que prevalece con el predio, ya que también es una superficie extensa y se revisarán bajo que términos el municipio hizo la donación al sindicato, pues al igual que con el actual terreno se hizo ese convenio con la administración municipal, hace varios años.

“Habría que checar como está el comodato, ya ves que a veces no te permiten venderlo o regresarlo, vamos a revisarlo con nuestros compañeros de San Pedro, tranquilamente”.

Por último el secretario general del SNTE manifestó que, este año no se tuvieron problemas con los gobiernos estatales de Durango y Coahuila para el pago de las prestaciones de fin de año.

“Nosotros no tenemos compromisos específicos con los gobierno, el único compromiso que hay es seguir mejorando la educación pública y ellos saben que nuestra misión es proteger los derechos laborales de nuestros compañeros y hemos hecho mucho énfasis en mejoras la escuela pública y que no vamos a solapar a los que no trabajan, por que a veces hay detalles y se están revisando y nuestra función, hacer las cosas como deben de ser”.