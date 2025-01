¿Dónde se encuentran los albergues para personas vulnerables en Coahuila?

El gobierno de Coahuila, en coordinación con los distintos municipios del Estado tiene habilitados 103 refugios temporales, de los cuales, 14 se ubican en la región Lagunera y se destinan a aquellas personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y que durante esta temporada invernal requieren de un espacio para protegerse de las inclemencias del tiempo. El traslado a los albergues, se recomienda principalmente a quienes vivan en casas construidas con láminas, madera y cartón.

En La Laguna se distribuyen de la siguiente forma: En Torreón se ubican en el edificio de Protección Civil, en Prolongación Degollado y avenida Delicias; Centro Comunitario Nueva Merced en calle Julieta No. 110 en la colonia Nueva Merced; Centro Comunitario Nueva Rosita ubicado sobre el bulevar Independencia y Auditorio Municipal situado en Prolongación Degollado No. 745.

En Matamoros, se ubican en las instalaciones de Bomberos y Protección Civil y Protección Ciudadana, sobre la calzada Coahuila, además de las oficinas de gobierno en la carretera Torreón-Saltillo y la escuela secundaria general No. 1 situada sobre la avenida Matamoros, esquina con la calle Guerrero. En Francisco I. Madero se encuentra el albergue integral de la Mujer, sobre la carretera Madero-Virginias; Gimnasio de la Deportiva Municipal, en la calle Gasoducto y el departamento de Bomberos, sobre el bulevar Madero s/n en Nuevo Linares del Sur. En San Pedro de las Colonias, un albergue se habilitó en el centro comunitario de la calle Jacarandas y otro en las instalaciones de Bomberos, sobre la avenida Hidalgo de la zona Centro. En Viesca, está el albergue comunitario Del Carmen, en la calle del mismo nombre.

En la región Cabonífera se habilitaron 26 albergues en los municipios de Juárez, Múzquiz, Progreso, Sabinas y San Juan de Sabinas mientras que en la región Sureste son 15 refugios temporales en Arteaga, General Cepeda, Parras, Ramos y Saltillo. En la región Norte hay 16 refugios en Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. En la región Centro-Desierto se habilitaron 32 albergues en los municipios de Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Frontera, Lamadrid, Monclova, Nadadores, Ocampo, Sacramento, San Buenaventura y Sierra Mojada. Estos espacios operan las 24 horas y ofrecen a la población vulnerable bebidas y alimentos calientes, cobijas y servicios médicos.

El listado de los refugios temporales y sus ubicaciones así como los números para reportar cualquier situación de emergencia o a quienes necesiten movilizarse a un albergue se encuentran disponibles en las redes sociales oficiales del gobierno de Coahuila y de los municipios. También se puede consultar la liga:

Se dio a conocer que el Sistema Estatal de Protección Civil mantiene monitoreo permanente de las condiciones climáticas por lo que, en caso de ser necesario, se emitirán las alertas correspondientes con oportunidad y se prestará apoyo a la ciudadanía.

RECOMENDACIONES A LA CIUDADANÍA

A la población en general, la recomendación se mantenga informada a través de los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades de Protección Civil. También que verifiquen que las viviendas no tengan filtraciones de aire, evitar intoxicaciones por el uso de carbón, leña y gas, como fuentes de calefacción en el interior de las casas habitación. Así como verificar que su casa no tenga filtraciones de aire. Sellar puertas y ventanas con cinta adhesiva u otros materiales similares, además de abrigarse con ropa adecuada (gorro, bufanda, tapabocas, guantes, chamarra, etc.) y permanecer dentro de lo posible en lugares cerrados.

De igual manera tomar líquidos calientes y consumir alimentos ricos en carbohidratos (energía), como pan, tortillas, chocolates y grasas, y vitaminas “C” (cítricos, ciruelas, guayaba, piña, etc.).

Otra recomendación es informar a las autoridades competentes y procurar especial cuidado a los grupos o personas vulnerables (menores de edad, adultos en plenitud, enfermos, personas con capacidades diferentes y en situación de calle, etc.) para su atención.

Si se padece enfermedades respiratorias o cardiacas, se recomienda evitar las corrientes de aire frío y salir a zonas frías. También se pide no sobrecargar las tomas de corriente eléctrica con aparatos eléctricos a fin de prevenir incendios. Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede llamar al 911.