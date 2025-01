Empresas sacrifican calidad por ahorrar en seguridad

Por ahorrar en la contratación de los servicios especializados de seguridad privada y limpieza, las empresas optan por propuestas barata, a costa de la calidad del servicio, la legalidad y el bienestar del propio trabajador.

Isaac del Bosque Mercado, presidente del Capítulo Coahuila de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), explicó que ello está destruyendo totalmente la capacidad de poder generar competencia leal y ofrecer a los trabajadores, que son los primeramente afectados, un verdadero plan de carrera en el que puedan, ir año con año, subiendo los sueldos y sus prestaciones, además de limitar el desarrollo profesional de estas empresas.

Mencionó que se tiene un estancamiento de 10 años en el tema de seguridad privada en Coahuila debido a esta situación, por lo que hay empresas con una década sin un desarrollo porque no pueden pasar de un tope de ingreso por sus servicios.

Señaló que al considerar salarios competitivos, prestaciones, en el margen socioeconómico del personal de trabajos técnicos especializados, con horarios que se apeguen a la Ley, que cumplan con las 48 horas, solventar los gastos operativos, administrativos, uniformes, no es posible mediante los sueldos de 1,600 pesos por semana que quieren pagar las empresas contratantes.

"Es una práctica muy común de la mayoría de las empresas en Coahuila, buscan ahorrar los pesos invirtiendo centavos, quieren pagar lo mínimo posible pero esperando los mayores resultados posibles", comentó, "te piden que tengas cero rotación de tu personal, cero inasistencia, perfiles que se vean bien, que sepan computación, que sepan manejar sistemas de administración, que sean proactivos, que no tengan casi casi familia, porque lo necesitan en cualquier momento, quieren al super policía que gane 1,600 pesos a la semana, es imposible".

Señaló que muchas veces optan por contratar empresas ilegales, "patito", que no tienen sus permisos en regla, con lo que están cometiendo una comisión delictiva, al ser cómplices. En este sentido, dijo que no habría oferta de ilegales si no hubiera demanda de empresas que quieren servicios muy baratos.

En cuanto a las compañías que están legalmente constituidas, formalmente registradas ante el Estado y ante la Federación, con todos sus permisos, muchas veces se les obliga a aceptar presupuestos infravalorados, desarrollando así una competencia que no es saludable.

Del Bosque Mercado explicó que hay 60 mil trabajadores de seguridad privada en el estado, entre formales e informales.

Informó que la AMESP ha buscado a la Secretarías del Trabajo y Economía del estado, con el objetivo de que se promuevan buenas prácticas y se pueda establecer un tabulador de referencia con los montos mínimos recomendados para la contratación de servicios especializados.

También con Economía y con Pro Coahuila, se busca transmitir estas buenas prácticas, además de que se ha dialogado con la Secretaría de Turismo para que en los eventos públicos se contraten empresas que cumplan con todos los aspectos de ley. En este sentido, llamó a los organismos empresariales a que motiven a sus asociados a que contraten servicios especializados de manera responsable.