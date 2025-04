Empresas alemanas muestran interés en invertir en Coahuila

Empresas de origen alemán se mostraron interesadas en Coahuila y se espera que, en el corto plazo, haya resultados con la llegada de algunas de éstas, luego de la participación de la entidad en la feria de tecnología industrial Hannover Messe 2025. Habrá más giras de promoción económica en próximos meses.

El secretario de Economía de la entidad, Luis Olivares Martínez informó que a través de este evento internacional se tuvo contacto con más de 40 empresas, dos de las cuales mostraron interés específico en establecerse en Coahuila en un corto plazo.

Señaló que fue de gran ayuda que las empresas alemanas que ya están instaladas hablaran bien de la entidad, lo que abrió las puertas para la posible llegada de las que forman parte de las cadenas de suministro.

Luis Olivares Martínez aseguró que para todas las regiones del estado se tienen prospectos, “desde luego que La Laguna siempre se pone sobre la mesa en estas reuniones”, y destacó los resultados de la colaboración entre estado y municipios para tener presencia en dichas actividades de promoción económica.

La presencia de la delegación de Coahuila en la Hannover Messe 2025 coincidió con el anuncio de los aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos , lo que generó que no fuera el entorno más propicio; no obstante, a decir del secretario de Economía, el interés de las empresas ahí estaba y ese no se perdió.

“Querían conocer de Coahuila y del país; nosotros seguimos siendo competitivos en el tema de los costos de producción”, indicó el funcionario.

Refirió que la entidad sigue siendo de las más propicias para invertir, en áreas como la tecnología, semiconductores y en la producción de acero, cuyas empresas buscan la manera de establecerse en la entidad.

Con la finalidad de seguir promoviendo económicamente a Coahuila, en próximos meses se realizará otra gira pero en Estados Unidos.