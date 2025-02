Emprendedor lagunero sale adelante inspirado por Los Dos Carnales

Los Dos Carnales, artistas laguneros, que saltaron a la fama en plena pandemia de COVID-19, han servido de inspiración para muchas personas.

Poncho e Imanol Quezada empezaron cantando en autobuses o cantinas y la fama les llegó gracias a temas como Vida ventajosa y El Envidioso. De ser abridores de eventos, terminaron siendo los estelares y a la fecha no paran de laborar.

La historia de los oriundos de Coahuila llegó a un joven llamado Roberto Eduardo Hernández Mendoza, quien, inspirado en los Quezada abrió su negocio de burritos llamado “Los Dos Carnales”, que cuenta con una carpa y lonas con imágenes de ellos, además de que algunos de sus antojitos tienen nombres derivados de sus canciones como “El millón” o “El mil corazones”. Como parte del programa de El Siglo de Torreón, llamado “Historias de laguneros”, se buscó a Roberto en su establecimiento ubicado en avenida Juárez, entre calzada las Puertas y calzada la Joya.

Lo primero que explicó es que le fascina que la gente le haga la siguiente pregunta: ¿Por qué un negocio basado en Los Dos Carnales?

Los burritos son del gusto de quienes los visitan (EL SIGLO DE TORREÓN / FERNANDO COMPEÁN)

“Cuando me cuestionan eso, me da alegría porque así cuento mis razones. Mi respuesta es que han sido mi inspiración por lo que me transmiten en cada una de sus canciones y para mí, el haber plasmado a mis dos grandes artistas favoritos en mi emprendimiento y que mucha gente los pueda apreciar de la mejor manera y vean que son parte de mis sueños, me emociona”.

Contento, Hernández Mendoza compartió cuáles son sus canciones favoritas de Los Dos Carnales, a quienes desea conocer un día en persona y platicar con ellos. “Me siento identificado con varias de sus canciones como: Vida ventajosa, El estrés, Tristes Navidades, El envidioso y a mi esposa (su nombre es Perla Troncoso) al igual le gustan como El don nadie, La Tóxica, Somos arrieros y Yo soy rico. Sin saberlo, los Quezada, me han llevado a mi familia y a mí, a esforzarnos cada vez más, apoyados, claro, en Dios”.

Por otro lado, Roberto dijo que viene de una familia trabajadora, que se ha desempeñado en el comercio, algo que él aprendió desde pequeño.

Los hermanos Quezada forman parte de los sueños de este joven lagunero (EL SIGLO DE TORREÓN / FERNANDO COMPEÁN)

“De muy niño veía a mis padres vendiendo en aniversarios de algunos ranchitos cercanos infinidad de cosas como aguas frescas, cuadros para casas, y con el transcurso del tiempo llegó el momento de que yo les ayudara. Recuerdo que andábamos casa por casa en algunos lugares estratégicos de Torreón”.

Al cumplir los 23 años, Roberto se casó con Perla. Todo iba bien hasta que se desató la contingencia de COVID-19. Los problemas económicos no se hicieron esperar. Y eso mismo le ocurrió a millones de personas en el mundo.

“Me vi en la necesidad de emprender un negocio de venta de burritos. Empecé de la mano de mi madre mientras mi esposa buscaba sustento en otras opciones laborales y fue así que nacieron los burritos de “Los Dos Carnales”, y es que al escuchar sus canciones me daban muchas ganas de salir adelante, tras las cuestiones difíciles que se me han presentado en la vida. Al igual que los Quezada, crecí con bastantes carencias y al escuchar su música me inspiraba y me sigo inspirando a ser aguerridos como ellos y no quitar el dedo del renglón”.