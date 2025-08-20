¿Empezaste a trabajar? Descubre cómo localizar tu Afore

Desde que comienzas tu vida laboral en el sector formal, los recursos para tu retiro comenzarán a acumularse en una Cuenta Individual a tu nombre, la cual será gestionada por una Administradora de Fondos para el Retiro. En México, se estima que existen alrededor de 18 millones de cuentas asignadas, pertenecientes a trabajadores que no se han registrado en una Afore y que, en algunos casos, no saben que existe, dónde está o cómo ubicarla.

¿Cómo puedes localizar tu Afore?

Web: ingresa al sitio https://www.aforeweb.com.mx/localiza-tu-afore, da clic en “Localiza tu Afore”, llena el formulario con tu CURP y un correo electrónico vigente.

Teléfono: llama al SARTEL 55 1328 5000, donde un asesor te guiará paso a paso. Recuerda tener a la mano tu CURP o NSS (Número de Seguridad Social).

AFOREMóvil: descarga la aplicación “AFOREMóvil”, e ingresa tu CURP y tu correo electrónico. Para mostrarte en qué Afore se encuentra tu cuenta, la aplicación te solicitará cargar una fotografía de tu identificación oficial y tomarte una selfie para validar tu identidad.

¿Por qué debes conocer en que Afore estás?

Localizar tu cuenta es muy importante, ya que así podrás registrarte formalmente en esa Afore o solicitar tu cambio. En caso de que no lo hagas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) te asignará automáticamente a una Afore y te reasignará a otra cada dos años, por medio de una selección basada en ciertas condiciones orientadas a que tu dinero genere los mejores rendimientos para contribuir a tu pensión.

Algunos beneficios que tendrás al localizar tu Cuenta Individual de Afore son:

Elegir la administradora que más te convenga, según características como su trayectoria, su servicio al cliente y los rendimientos que genera mes con mes.

Verificar que tus aportaciones patronales estén en orden, una vez que te registres formalmente en una Afore y empiezas a recibir tu Estado de Cuenta.

Planear mejor tu retiro y futuro financiero, al dar seguimiento a tu dinero a lo largo del tiempo.