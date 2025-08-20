Torreón Seguridad Pública Peñoles Contaminación Wrangler Profeco

Afore

¿Empezaste a trabajar? Descubre cómo localizar tu Afore

(ARCHIVO)

(ARCHIVO)

FABIOLA P. CANEDO

Desde que comienzas tu vida laboral en el sector formal, los recursos para tu retiro comenzarán a acumularse en una Cuenta Individual a tu nombre, la cual será gestionada por una Administradora de Fondos para el Retiro. En México, se estima que existen alrededor de 18 millones de cuentas asignadas, pertenecientes a trabajadores que no se han registrado en una Afore y que, en algunos casos, no saben que existe, dónde está o cómo ubicarla.

¿Cómo puedes localizar tu Afore?

Web: ingresa al sitio https://www.aforeweb.com.mx/localiza-tu-afore, da clic en “Localiza tu Afore”, llena el formulario con tu CURP y un correo electrónico vigente.

Teléfono: llama al SARTEL 55 1328 5000, donde un asesor te guiará paso a paso. Recuerda tener a la mano tu CURP o NSS (Número de Seguridad Social).

AFOREMóvil: descarga la aplicación “AFOREMóvil”, e ingresa tu CURP y tu correo electrónico. Para mostrarte en qué Afore se encuentra tu cuenta, la aplicación te solicitará cargar una fotografía de tu identificación oficial y tomarte una selfie para validar tu identidad.

¿Por qué debes conocer en que Afore estás?


Localizar tu cuenta es muy importante, ya que así podrás registrarte formalmente en esa Afore o solicitar tu cambio. En caso de que no lo hagas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) te asignará automáticamente a una Afore y te reasignará a otra cada dos años, por medio de una selección basada en ciertas condiciones orientadas a que tu dinero genere los mejores rendimientos para contribuir a tu pensión.


Algunos beneficios que tendrás al localizar tu Cuenta Individual de Afore son:


Elegir la administradora que más te convenga, según características como su trayectoria, su servicio al cliente y los rendimientos que genera mes con mes.


Verificar que tus aportaciones patronales estén en orden, una vez que te registres formalmente en una Afore y empiezas a recibir tu Estado de Cuenta.


Planear mejor tu retiro y futuro financiero, al dar seguimiento a tu dinero a lo largo del tiempo.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Ahorro para el retiro Afores Afore

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
(ARCHIVO)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407902

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx