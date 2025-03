Emiten recomendación contra Grupo Reacción Laguna, pide la Comisión del Estado se tomen las medidas necesarias

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) emitió una recomendación en contra del Grupo de Reacción Laguna (GRL), dependiente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, por la violación al derecho de igualdad y trato digno, cometido contra migrantes, por hechos ocurridos en el 2023.

Fue el ahora Centro de Migrantes Jesús Torres, antes Centro de Día, que presentó una queja ante la Segunda Visitaduría de la CDHEC, por hechos registrados el 1 de marzo del 2023, justo a las afueras de sus instalaciones, en la colonia Las Julietas de esta ciudad.

De acuerdo con el relato de los afectados, se encontraban a las afueras del Centro de Migrantes, cuando alrededor de las 11:45 horas, tras terminar de desayunar, salió con otro compañero, y de pronto unos policías a bordo de una unidad, se acercaron deteniendo su marcha . Tras abrir la puerta, salió corriendo al interior del lugar, sin embargo dos policías corrieron detrás de él, logrando someterlo y esposarlo a unos pasos de este lugar de descanso.

"Dos elementos corrieron tras de mí, uno con camisa negra con letras GRL, alto y otro de estatura x con uniforme camuflajeado; me someten en la puerta de la entrada y me ponen las esposas, como si hubiera hecho algo malo, hasta que sale personal del Centro y les decía yo que soy migrante y la T1 (personal del lugar) les dice que no deben de acercarse 50 metros del Centro, después de eso me quitan las esposas y se retiran los policías".

En la queja número 03/2025, la CDHEC aclaró que no se oponen a la detención de personas , "siempre y cuando se advierta claramente que han cometido un delito o una falta administrativa, lo cual sea derivado de una percepción directa que permita considerar, razonablemente, la posible comisión de dicha conducta delictiva o falta administrativa..."

Medidas

Al haber quedado plenamente acreditada la violación a los derechos humanos de los agraviados, pide la Comisión del Estado, se tomen las medidas necesarias para evitar que acontezcan nuevos eventos similares en los cuales se violenten los derechos humanos de las personas, sin motivo legal.

En la recomendación, se hace mención al Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza (Román Alberto Cepeda), en su carácter de superior jerárquico de los agentes adscritos a la Dirección de Seguridad Pública de Torreón.