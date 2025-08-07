Emiten alerta por crema dental

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió un aviso de riesgo para informar a la población en general que, ante las quejas con sospecha de reacción adversa, se ha instruido a la empresa Colgate-Palmolive S.A. de C.V., el retiro del mercado del producto Crema Dental Colgate Total© Prevención Activa CLEAN MINT, fabricado en México.

El aviso fue expedido el 4 de agosto de 2025 y la dependencia señala que la sensibilidad de reacción de las personas a los ingredientes puede variar; sin embargo, pidieron a la población estar atenta ante cualquier síntoma en caso de presentar: irritación bucal, inflamación en encías, dolor bucal, sensibilidad dental, úlceras, aftas (llagas bucales) o forúnculos (protuberancias dolorosas llenas de pus).

La Cofepris recomendó suspender el uso del producto, consultar con un profesional de la salud y notificarlo a la empresa o al correo electrónico: [email protected]

En caso de contar con el producto Crema Dental Colgate Total© Prevención Activa CLEAN MINT, es importante contactar a la empresa para la devolución del mismo. En el aviso de riesgo, informaron que el retiro se limita exclusivamente al producto Crema Dental Colgate Total© Prevención Activa CLEAN MINT.

Finalmente, mencionaron que las acciones de vigilancia sanitaria e informará a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de evitar que productos, servicios o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y representen un riesgo a la salud de la población

Un aviso de riesgo es la publicación del documento en donde se informa del riesgo a la salud de la población que puede estar controlado o en supervisión por parte de la Cofepris. Tanto los avisos de riesgo como las alertas sanitarias, el registro de medicamentos y el registro nacional de ensayos clínicos, están disponibles para su consulta en la página oficial de Internet:https://www.gob.mx/cofepris