Las nominaciones a la 97 entrega del premio Oscar han dejado varias curiosidades que seguramente darán de qué hablar hasta que se realice la ceremonia de premiación en marzo próximo y en la que la controvertida Emilia Pérez, cuenta con 13 nominaciones.

La cinta protagonizada por la española Karla Sofía Gascón y en la que participa la mexicana Adriana Paz, es la película hablada en un idioma distinto al inglés con más nominaciones, superando a ROMA, de Alfonso Cuarón y El tigre y el dragón, de Ang Lee, que ostentaban el récord con 10 posibilidades cada uno.

Emilia Pérez, junto con I'm still here, producción brasileña por la que también está nominada la actriz carioca Fernanda Torres, se suman a la exclusiva lista de historias no habladas en inglés que optarán por Mejor Película y Película Internacional, algo que lograron títulos como La vida es bella, Amor y Parásitos, siendo todas ellas ganadoras de un Oscar.

Karla Sofía es también es uno de los talentos que conforman una lista de nominados por vez primera a la máxima estatuilla estadounidense del cine, en la que están Ariana Grande, Sebastian Stan, Demi Moore, Guy Pearce y su compañera de reparto, Zoe Saldaña.

Por cierto que Emilia Pérez, junto con Wicked, son los primeros musicales nominados en la categoría de Película desde 1968 (57 años), cuando lograron lo propio Oliver! y Funny girl.

De Wicked, precisamente, procede Andy Nelson, quien se convierte en el artista con más nominaciones en las categorías combinadas de sonido, con 25 nominaciones, habiendo ya ganado premios por su labor en Rescatando al soldado Ryan y Los miserables.

La bien recibida Flow se convierte en el tercer filme animado en ser nominado a Mejor Película Internacional y segundo en ser también considerada en Película Animada. Se suma la lista de producciones que lo han logrado y que son Vals con Bashir y Flee. Memoria de un caracol, que está en Animación, contará con la voz de Cassandra Ciangherotti (Las viudas de los jueves y La liberación) en la voz en español.

Colman Domingo es el único actor nominado este año que también fue nominado el año pasado. Adrien Brody es el único ganador previo entre los nominados en actuación.

EL AÑO PASADO, OPPENHEIMER ARRASÓ. ESTE AÑO ES DIFERENTE

En una carrera por el Oscar muy abierta, las seis películas más nominadas - Emilia Pérez, Wicked, The Brutalist, Anora (con seis nominaciones) Conclave (con ocho nominaciones) y A Complete Unknown (ocho nominaciones) - cumplieron con las expectativas. Las mayores sorpresas fueron el filme brasileño Ainda Estou Aquí, y Nickel Boys de RaMell Ross, un drama audazmente elaborado desde el punto de vista de la primera persona que reconsidera cómo se representa la vida y el dolor de los negros en pantalla.

DESAIRES

En una de las contiendas para el Oscar menos definidas en la historia reciente, hubo muchas sorpresas en las nominaciones del jueves.

Hace no mucho tiempo, parecía que personas como Angelina Jolie y Nicole Kidman estaban destinadas a recibir nominaciones a mejor actriz, mientras que el desinterés general del público por la película joven de Donald Trump The Apprentice (El Aprendiz) podría haber indicado que sus posibilidades para los premios estaban muertas desde el principio. Pero los miembros de la academia de cine tenían algo diferente en mente.

Babygirl no es una película cliché de premios por mucho, pero la actuación de Nicole Kidman como Romy, una directora ejecutiva, casada y reservada, que comienza una peligrosa aventura con un joven pasante en su empresa fue innegable. Una victoria de mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia, como la que tuvo Kidman, no garantiza el éxito en los Oscar.

Si alguna vez hubo una actriz segura para una nominación y un Oscar sería Angelina Jolie interpretando a la leyenda de la ópera Maria Callas. El cineasta chileno Pablo Larraín no había fallado aún en obtener nominaciones a mejor actriz por sus películas biográficas sobre mujeres famosas y trágicas, incluyendo a Natalie Portman por Jackie y Kristen Stewart por Spencer. Pero de alguna manera, Jolie no pasó el corte al final.

Parece que Margaret Qualley ha sido injustamente dejada fuera de gran parte de la conversación de premios alrededor de The Substance (La sustancia), una película que sólo funciona con una gran Sue. Pero el foco ha estado más en Demi Moore, a quien el reconocimiento le llega tras años de trabajo, y Coralie Fargeat - la única mujer en obtener una nominación a mejor dirección.

En algún momento se pensó que Washington tenía asegurada una nominación de actor de reparto por su papel en Gladiator II (Gladiador II) . En su reseña, el crítico de cine de AP Jake Coyle escribió que la "actuación de Washington como el intrigante Macrinus es una deliciosa mezcla de túnicas y sonrisas - tan convincentemente exagerado que casi alcanza los estándares de Al Pacino en los años 90". Pero no lloren por Washington: ha acumulado unas increíbles 10 nominaciones al Oscar en su carrera, incluyendo una por producir Fences (Barreras), y dos victorias: actor de reparto por Glory (Tiempos de gloria) y mejor actor por Training Day (Día de entrenamiento).

Trent Reznor y Atticus Ross entregaron una de sus bandas sonoras más populares este año para Challengers ("Desafiantes") y, sin embargo, fueron dejados fuera en un grupo de nominados que incluye a The Brutalist, Conclave, Emilia Pérez, Wicked y The Wild Robot (Robot salvaje). No siempre son pasados por alto por la academia - ya han ganado dos veces, por Soul y Red social (La red social).

MEJOR PELÍCULA

*Anora.

*The Brutalist.

*A Complete Unknown.

*Conclave.

*Dune: Part Two.

*Emilia Perez.

*I'm still here.

*Nickel Boys.

*The Substance.

*Wicked.

MEJOR DIRECCIÓN

*Sean Baker, por Anora.

*Brady Corbet, por The Brutalist.

*James Mangold por A Complete Unknown.

*Jacques Audiard, por Emilia Pérez.

*Coralie Fargeat, por The Substance.

MEJOR ACTRIZ

*Karla Sofía Gascón, por Emilia Pérez.

*Cynthia Erivo, por Wicked.

*Mikey Madison, por Anora.

*Demi Moore, por The Substance.

*Fernanda Torres, por I'm Still Here.

MEJOR ACTOR

*Adrien Brody, por The Brutalist.

*Timothée Chalamet, por A Complete Unknown.

*Ralph Fiennes, por Conclave.

*Colman Domingo, por Sing Sing.

*Sebastian Stan, por The Apprentice.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

*Mónica Barbaro por A Complete Unknown.

*Ariana Grande por 'Wicked'.

*Felicity Jones por The Brutalist.

*Isabella Rossellini por Conclave.

*Zoe Saldaña por Emilia Pérez.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

*Yura Borisov, por Anora.

*Kieran Culkin, por A Real Pain.

*Edward Norton, por A Complete Unknown.

*Guy Pearce, por The Brutalist.

*Jeremy Strong, por The Apprentice.