Emilia Pérez, ¿De qué trata la cinta y cuándo se estrena en México? | Tráiler oficial

Emilia Pérez es un musical innovador dirigido por Jacques Audiard, que toca temas profundamente relevantes como la violencia en México, el feminicidio y el narcotráfico.

La película sigue a Rita Moro (interpretada por Zoe Saldaña), una abogada que trabaja en un bufete involucrado en actividades criminales. Su vida da un giro cuando es contratada por Juan "Manitas" Del Monte, un poderoso líder de cartel que decide abandonar su vida delictiva y someterse a una transición de género para convertirse en mujer, adoptando el nombre de Emilia Pérez, interpretada por Karla Sofía Gascón.

Zoe Saldaña

Jacques Audiard

La historia no solo sigue la transformación de Manitas en Emilia, sino también el viaje de Rita mientras ayuda a su cliente en la transición y posteriormente busca a la esposa de Manitas, Jessi (interpretada por Selena Gómez), y sus hijos.

Karla Sofía Gascón

La película refleja la lucha de las mujeres en un entorno dominado por la violencia y el crimen organizado, y ha recibido una acogida positiva en los festivales de cine, destacándose especialmente en el Festival de Cannes, donde obtuvo varios premios, incluido el Premio del Jurado.

Polémica sobre la actuación de Selena Gómez

A pesar de los elogios por la trama y la dirección, Emilia Pérez ha generado controversia, especialmente en torno a la actuación de Selena Gómez. La youtuber Gaby Meza fue una de las primeras en calificar su interpretación como "indefendible", señalando que la falta de dominio del idioma español afectó su capacidad para transmitir los matices emocionales de su personaje.

Meza argumentó que, aunque Selena Gómez es una actriz talentosa y cuenta con una nominación al Emmy por su papel en Only Murders in the Building, su desempeño en Emilia Pérez fue limitado por la barrera lingüística, resultando en una actuación que carecía de sutilezas, pasando de la exageración al extremo.

El actor Eugenio Derbez, quien también criticó la actuación de Gómez, respaldó la opinión de Meza, cuestionando cómo la interpretación de la cantante ha sido ignorada en festivales prestigiosos, como Cannes, donde la película fue aclamada a pesar de las críticas hacia la actuación de la estrella pop.

Además de las críticas a la actuación de Selena Gómez, la película también ha causado revuelo en redes sociales debido a la decisión de no filmar en México, lo que fue señalado por el cineasta mexicano Rodrigo Prieto, quien expresó su descontento por la falta de representación mexicana en la producción.

Prieto argumentó que esto contribuye a una imagen inauténtica de la cultura mexicana, especialmente dado el enfoque de la película en temas tan relevantes para el país.

¿Cuándo y dónde se estrena Emilia Pérez?

La película Emilia Pérez se estrenará en cines de México el 23 de enero de 2025. Además, ya está disponible en Netflix en Estados Unidos desde el 13 de noviembre de 2024.