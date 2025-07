Ella tenía 19, él casi 40: la historia de Thalía con Alfredo Díaz Ordaz

El recuerdo de Alfredo Díaz Ordaz, exproductor musical e hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, ha vuelto a surgir a raíz de las recientes declaraciones de Laura Zapata, quien al opinar sobre el caso Sasha Sokol vs. Luis de Llano trajo a colación la relación que su hermana Thalía vivió a principios de los años noventa.

Durante una conversación con medios, Zapata abordó el tema de las relaciones con marcada diferencia de edad, como la de Sasha Sokol con su entonces productor, y mencionó el caso de Thalía y Alfredo:

Thalía conoció a Alfredo Díaz Ordaz en 1989, justo después de su salida de Timbiriche. Ella tenía 19 años y él casi 40, ya divorciado y padre de dos hijas. Su vínculo surgió de la colaboración profesional, ya que él fue el productor de sus dos primeros álbumes como solista. Pronto, la química traspasó lo laboral y comenzaron un noviazgo que duró alrededor de cuatro años.

Aunque su relación enfrentó oposición familiar, especialmente del entorno de Alfredo, ambos permanecieron juntos y llegaron a comprometerse. Él fue una figura clave en el despegue artístico de Thalía, ayudándola a definir su estilo y presencia como cantante.

El 15 de diciembre de 1993, cuando Thalía estaba en plena grabación de la telenovela Marimar, recibió la noticia más dolorosa: Alfredo había fallecido a los 43 años debido a Hepatitis C.

“Estábamos filmando una escena cuando mi mamá me pasó el celular, tenía el rostro desencajado. Me dieron la noticia y no lo podía creer”, recordó la artista en una entrevista con Verónica Castro en 2007.