Elementos del GRT detienen a dos hombres por posesión de narcóticos; fueron presentados al Ministerio Público

Elementos del Grupo de Reacción Torreón (GRT) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) realizaron dos detenciones en distintos puntos de la ciudad, logrando el aseguramiento de narcóticos, un arma blanca y objetos relacionados con presuntas actividades ilícitas.

El primer hecho ocurrió a las 14:55 horas del martes, en la esquina sur de la avenida Claveles y calle Laurel, en la colonia Ampliación Nueva Merced. En el lugar, los agentes detectaron a un hombre que, al notar la presencia policial, intentó huir. Al ser interceptado, respondió de manera agresiva y sacó de entre sus ropas un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros, con el cual amenazó a los oficiales.

Los elementos aplicaron la fuerza proporcional necesaria para desarmarlo y proceder a su aseguramiento. Durante la revisión se le encontró un cuchillo de 30 centímetros, una mariconera negra, 12 bolsitas con hierba verde con las características de la marihuana y 40 bolsitas tipo ziploc con presunto cristal así como una báscula gramera color gris.

El detenido fue identificado como Kevin Uriel “NN”, quien quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de posesión de narcóticos.

Horas más tarde, a las 19:32 horas, en la esquina norponiente de la calle Efeso y avenida Mileto, colonia Ampliación Valle del Nazas, fue detenido Misael “NN” de 28 años de edad. El individuo fue sorprendido cometiendo una falta administrativa en la vía pública y, al ser abordado, reaccionó de manera agresiva contra los agentes.


En la revisión correspondiente se le encontró una bolsa transparente con 52 envoltorios color negro con presunta sustancia conocida como cristal. También fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de posesión de narcóticos.


               
               


               

               
               

               
               
               
