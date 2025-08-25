Torreón peñoles Tecnificación del riego Torreón Ayuntamiento de Torreón

Elementos de la DSPM Torreón reciben capacitación de la IMM sobre la atención a la Violencia de Género en el Ámbito Familiar

GUADALUPE MIRANDA

Se llevó a cabo la ceremonia de entrega de constancias para elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón por parte del Instituto Municipal de la Mujer, tras concluir el curso sobre Protocolo de Actuación Policial para la atención a la Violencia de Género en el Ámbito Familiar.

Fueron 17 los elementos que participaron en el curso que forma parte de la iniciativa formativa orientada a mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia y quienes además integran la Unidad Especializada en Atención Temprana y Acompañamiento en Situación de Riesgo, así como al personal operativo de Grupos de Personalidad.

Este curso impulsado por el IMM, fue avalado por la certificación del Sistema Nacional de Competencias, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) y tiene valor curricular.

“Es parte de nuestro compromiso con la profesionalización de los cuerpos policiales desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género”, mencionó la directora del IMM, Amira Darwich García.


Durante el proceso formativo, se abordaron temas esenciales como: autoestima y manejo emocional, perfil del servidor público, intervención policial con perspectiva de género, niveles y protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar, primeros auxilios psicológicos, y atención en casos de intento de suicidio.


También se revisaron detalladamente las fases del protocolo de actuación policial: identificación, intervención, seguimiento y formalización de los casos.


El cierre del curso contó con la participación Argentina Picazo, directora de Atención a Mujeres; Marilú Reyes, Jefa de Vinculación de la Dirección de Agenda de Género; y la Psicóloga Judith Venegas, por parte del IMM, quienes reconocieron el compromiso del personal policial por mejorar la calidad de su intervención ante casos de violencia familiar. También se contó con la presencia del Comisario Alfredo Flores Originales, en representación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.


               
               


               

               
               

               
               
               
