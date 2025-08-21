Ciencia INVESTIGACIÓN MÉDICA ASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN

¿El teporingo está en peligro de extinción?; esto dice la UNAM

Desde abril pasado que la biología del teporingo juega en su contra

La deforestación, la fragmentación de su hábitat por actividad humana y su bajo nivel de reproducción mantienen al teporingo mexicano (Romerolagus diazi) en la lista de especies en peligro de extinción desde hace 40 años, informó la Dirección de Divulgación de Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Pese a que una publicación –que se viralizó en los últimos días– indica que este mamífero pequeño ya se extinguió en el Nevado de Toluca, en el Estado de México, Alejandra Alvarado Zink, investigadora de la UNAM explicó que la especie continúa sin un horizonte claro de recuperación, más no ha desaparecido.

Este conejo, que es endémico del Eje Neovolcánico, enfrenta un escenario adverso en las montañas donde habita, alertó la experta, pues, la tala inmoderada, la recolección de madera y el aprovechamiento de hongos y otros recursos han reducido drásticamente las áreas que necesita para sobrevivir.

A ello se suma la construcción de carreteras que dividen los bosques y han dejado a la especie cada vez más aislada y vulnerable.

Zink detalló desde abril pasado que la biología del teporingo juega en su contra ya que, a diferencia de otros conejos que tienen camadas numerosas, este apenas logra uno o dos gazapos por temporada, lo que limita la recuperación de su población.


Así, advirtió que, "en un entorno cada vez más transformado, la especie ha quedado expuesta al colapso".


"No se puede conservar a una especie sin su medio ambiente y sin los animales con los que convive, porque entonces no tendría ni alimento ni depredadores". En otras palabras, proteger al teporingo pasa por proteger también el bosque de zacatón y los ecosistemas de altura que le dan sustento", sentenció la especialista en mamíferos pequeños.


Si las presiones humanas no se detienen, el también conocido como zacatuche corre el riesgo de convertirse en un símbolo de pérdida irreparable para la biodiversidad mexicana, dijo.


De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el zacatuche es una especie endémica de México, catalogada en Peligro de Extinción por la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: extinción animales

               


¿El teporingo está en peligro de extinción?; esto dice la UNAM


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
