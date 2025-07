El Simas Torreón no ha sido notificado de suspensión provisional contra perforación de pozo

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón no ha sido notificado de la suspensión provisional que un juez de Distrito otorgó a un grupo de vecinos de la colonia Fovissste La Rosita, quienes se opusieron a la construcción y perforación de un pozo en el andador Del Gorrión y la calle Pelícanos.

Sin embargo, el organismo operador será respetuoso de la determinación, por lo que incluso ya se desarrollan otros estudios exploratorios para cambiar el sitio de la perforación, informó el gerente general, Roberto Escalante González.

El funcionario reconoció que hay una enorme necesidad de agua no únicamente en esa colonia, sino en todo el sector, por lo que los trabajos continuarán en alguna otra área para atenderla; en esa zona se han agotado fuentes de abastecimiento, como fue el caso del pozo que estaba en la Unidad Deportiva Torreón, que era privado, y otro más en el mismo Campestre La Rosita.

Recalcó que este pozo estaba proyectado para satisfacer las necesidades de agua en siete colonias, como el propio Fovissste, Ampliación La Rosita, Torreón Residencial, El Campestre, Villas La Rosita entre otras.

“Me extraña que quieran detener una obra de agua siendo una necesidad de primer nivel, es un derecho humano y de toda la ciudadanía, me extraña y sobre todo cuando ya se les explicó que la cantidad de agua viene a la baja”, según manifestó.

Roberto Escalante rechazó que no se haya consultado a los vecinos de la colonia Fovissste La Rosita, y recordó que en una reunión con alrededor de cien personas, solamente dos se mantuvieron en su postura, pues el resto entendió cuando se les explicó que el agua no era para una colonia en particular, sino que beneficiará a todo el sector.

“Se les dijo también que la plaza quedaría mejor de como se encontraba, con jueguitos infantiles y árboles; creo que es un beneficio no solamente para la colonia sino para todo el sector, una obra de vital importancia porque ¿quién quiere estar en contra del progreso de un área específica, en un tema tan importante como es el del agua?” cuestionó, sobre todo porque los mismos vecinos de esa colonia han manifestado que cada vez les llega menos líquido a sus tomas.

El tema del ruido también lo expresaban, pero se les hizo saber que se instalaría una bomba sumergible, por lo que eso no sería problema.

“Preguntaban también qué pasaría si no fuera exitoso, de ser así se hace otro y no se pierde la inversión completa, sino únicamente el monto de los estudios exploratorios, se cuenta con información estadística y geológica de que es el lugar que más conviene”, sostuvo Escalante.

Destacó que cuando intentaron parar las obras, había personas que ni siquiera viven en Fovissste, por lo que consideró que sus razones a oponerse son más políticas que de cualquier otra índole.

El Simas Torreón cuenta con todos los permisos para efectuar los trabajos, pero el titular insistió en que se va a respetar la determinación del juez federal.

Indicó que se continuará trabajando en un plan B, para no perder tiempo en temas jurídicos.