El sencillo póstumo de una banda, que a raíz de una tragedia, se volvió leyenda

Un 27 de junio de 1980, Joy Division lanzaba su sencillo Love Will Tear Us Apart pocas semanas después del suicidio de su vocalista, Ian Curtis. Las letras de esta canción reflejan sus conflictos internos, tanto de salud como personales; lo que la convirtió en un himno a la fragilidad emocional y el legado más perdurable de una banda que a pesar de la tragedia, logro transformarse en una leyenda.

La historia detrás de Love Will Tear Us Apart

El título de por sí solo refleja una contradicción: el amor no une, sino que separa. Cuando fue escrita en 1979, Ian atravesaba por uno de los momentos más difíciles de su vida: su matrimonio con Deborah se desmoronaba lentamente, mientras que él lidiaba con los efectos de la epilepsia, que además de afectarlo físicamente, afectaron su estabilidad emocional y su capacidad para presentarse en vivo.

A pesar de la simplicidad de las letras, detrás de ellas se encuentra una confesión amarga que refleja el deterioro progresivo de Curtis. A comparación de otros temas de Joy Division que eran más abstractos o enigmáticos, esta canción es emocionalmente más directa y melódica. La voz de Ian también lo refleja: suena seca, monótona y cargada de resignación, lo que acentúa su trasfondo.

El lamentable hecho que lo cambió todo para Joy Division

El 18 de mayo de 1980, tan solo unas semanas antes del lanzamiento de Love Will Tear Us Apart, Ian se quitó la vida en Macclesfield. La banda estaba a punto de realizar su primera gira por Estados Unidos, lo que significaba un paso importante en su carrera, pero la tragedia interrumpió todo abruptamente. Cuando el sencillo fue lanzado, adquirió un nuevo significado con la muerte de su autor: una despedida anticipada.

Aunque no fue promocionada en vivo, la canción se convirtió en la más conocida de Joy Division: alcanzó el top 20 en el Reino Unido y, con el tiempo, fue considerada una de las mejores canciones de la historia por la revista Rolling Stone. En 2002, por decisión de su viuda, la frase “Love Will Tear Us Apart” fue grabada en la lápida de Curtis, como homenaje a la obra que marcó una parte de su vida y definió su muerte. El impacto de la canción y la muerte de Ian marcaron el final de Joy Division, pero también el nacimiento simbólico de New Order, la banda que sus compañeros formarían poco después y que llevaría parte de ese legado en una nueva dirección.

A 45 años de su lanzamiento, Love Will Tear Us Apart sigue siendo más que una canción reconocida. Es el eco de una generación, el lamento de un artista atormentado que tenía un futuro brillante y el símbolo inmortal de una banda que, tras una tragedia, se volvió eterna.