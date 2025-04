El riesgo de registrarse un contagio de sarampión en Coahuila existe y es alto: SS

El riesgo de registrarse un contagio de sarampión en Coahuila existe y es alto, considerando que ya se han presentado brotes tanto en el estado de Texas y en estados vecinos como Zacatecas, Durango y Chihuahua, fue lo que manifestó Eliud Felipe Aguirre Vázquez, titular de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila.

Estableció que, en el caso del vecino estado de Texas en la Unión Americana, se contabilizan más de 600 casos confirmados de sarampión, y que el riesgo es tal, considerando la movilidad que se tiene en la frontera, aunado a lo registrado durante el pasado periodo vacacional.

"Estamos en riesgo. Afortunadamente no hemos presentado ningún caso hasta la fecha, confirmado. Tenemos sospechosos, pero nosotros no podemos decir que tenemos sarampión, hasta que no sea confirmado por el INDRE en la Ciudad de México", indicó Aguirre Vázquez.