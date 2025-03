'El Potrillo' recibirá este sábado a sus fans laguneros con concierto

Luego de que el año pasado se anunciara el concierto de Alejandro Fernández, llegó el día.

Este 22 de marzo, el llamado “Potrillo” ofrecerá su gira

“De rey a rey”, en el Coliseo Centenario, a partir de la 20:30 horas. De acuerdo con un comunicado, De Rey a Rey promete ser un concierto lleno de nostalgia, cariño y respeto, hacia la figura que marcó su vida y la de millones de fans: Vicente Fernández.

“Será una noche mágica, donde la tradición y el legado de la música ranchera vibrarán en cada rincón del escenario”, dice la misiva.

Se trata de un tour que Alejandro había planeado en vida junto con su difunto padre, Vicente, pero que ve la luz ahora, a más de tres años después de su muerte, según contó en una entrevista con la agencia EFE.

Interpretará los grandes éxitos de Vicente Fernández y algunos del “Potrillo” como Como quien pierde una estrella.

“Todo salió hace como seis años o cinco años en donde, en vida, yo estaba platicando con mi papá. Yo quería que él fuera el productor: ‘Quiero hacer un disco tuyo, pero que tú seas el productor y cantar tus canciones’, le dije”, recuerda Alejandro. Desgraciadamente, el fallecimiento de su padre, uno de los grandes ídolos musicales de México, en diciembre de 2021, truncó los planes.

“Al final, ya no nos dio el tiempo, nos comió el tiempo, se fue mi papá de este plano y no lo pudimos terminar y de ahí, empecé a platicar con mi compañía disquera, le empezamos a dar forma. Y los tiempos de Dios siempre son perfectos y yo creo que no pudo caer mejor momento para hacer este gran homenaje para mi padre”, explica el cantante emocionado. Alejandro Fernández, de 53 años, señaló a dicha agencia que no pretende imitar a su padre; es un reconocimiento a la figura de su progenitor en el que pretende imponer su sello propio.

“Voy a tratar de cantar las canciones lo más digno que se pueda, pero no estoy tratando de mejorar las canciones de mi padre, sino más bien renovarlas y, como es un tesoro, una herencia que nos está dejando mi padre, las quiero hacer también mías”, externó el nacido en Guadalajara.