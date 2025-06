El nuevo poder de los algoritmos en la vida pública mexicana

Hace unos años, pensar que una fórmula matemática pudiera influir en nuestras decisiones diarias parecía cosa de ciencia ficción. En el presente que vivimos, es una realidad que forma parte de nuestra rutina, muchas veces sin que lo notemos. Los algoritmos “esas instrucciones invisibles que deciden qué vemos, qué compramos o incluso qué creemos” están más presentes que nunca.

Y en México, su impacto ya se empieza a sentir de forma clara.

¿Qué es un algoritmo y por qué importa?

Un algoritmo es básicamente una serie de pasos para resolver un problema o tomar una decisión. Están en las redes sociales que usamos, en las plataformas donde pedimos comida, en las apps para encontrar empleo y hasta en los sistemas que filtran noticias o contenidos.

La mayoría de las veces nos hacen la vida más fácil. Pero también, poco a poco, están moldeando nuestras opiniones, gustos y prioridades. Todo eso con la finalidad de influir en nuestras decisiones cotidianas.

Las decisiones invisibles que nos rodean

Cuando abrimos TikTok, Instagram o YouTube, no somos nosotros quienes elegimos lo que vemos. Es el algoritmo quién decide qué mostrarnos primero. Lo mismo pasa cuando buscamos algo en Google o cuando una tienda online nos sugiere un producto.

Y aunque parezca algo menor, esas decisiones influyen en cómo pensamos, en lo que comentamos, en qué nos enfocamos y hasta en cómo vemos el mundo.

¿Estamos dejando que piensen por nosotros?

No se trata de tener miedo a la tecnología. De hecho, soy un defensor de su buen uso. Pero creo que es necesario hacernos preguntas:

¿Sabemos cómo funcionan los algoritmos que usamos a diario?

¿Tenemos control sobre lo que vemos o consumimos en línea?

¿Estamos decidiendo por nosotros mismos o lo están haciendo por nosotros?

Tomar conciencia de esto no significa desconectarse y opinar de este tema solo debería ser tomado como un llamado de atención a las implicaciones tecnológicas, humanas o ambientales del presente y las que pueden venir en un futuro, en caso muy claro es las imágenes creadas con Inteligencia Artificial al estilo de Studio Ghibli que gastan litros de agua para generar una sola imagen. La vida digital ya no es un mundo aparte. Lo que pasa en Internet, moldea la forma en cómo vemos nuestra realidad y afecta nuestras emociones, nuestras relaciones y hasta cómo tomamos decisiones importantes. Por eso creo que hablar de algoritmos es hablar también de nuestras libertades, nuestra identidad y nuestra manera de vivir. Tal como lo plantea Fernando Padilla Farfán, es fundamental entender que no se trata de un tema técnico, sino de un tema profundamente humano.

No hace falta ser programador ni experto en tecnología para empezar a entender este nuevo entorno. Basta con hacerse preguntas, informarse y compartir lo que uno va aprendiendo. Porque solo así podremos usar la tecnología como una herramienta que nos potencia, no que nos controle.Los algoritmos no son buenos ni malos. Lo que importa es cómo los usamos… o cómo dejamos que nos usen.

Es importante mirar el efecto que conlleva estar conectados constantemente y sobre todo reflexionar en cómo los algoritmos afectan nuestras decisiones cotidianas.

Fernando Padilla Farfán

Ciudadano digital. Apasionado por la tecnología con rostro humano.