El nuevo flequillo de Belinda estará en tendencia todo el 2025

La icónica cantante y actriz mexicana, Belinda, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un audaz cambio de look en su más reciente video musical de "La Cuadrada", una colaboración con Tito Double P. En este video, Belinda luce una peinado bob corto con un flequillo recto y tupido que enmarca su rostro, aportándole un aire fresco y sofisticado.

Este corte es una peluca utilizada por la cantante para su personaje dentro de la historia del video; sin embargo, este corte bob con flequillo tupido será una de las tendencias más fuertes que se llevarán a lo largo del 2025.

El flequillo de Belinda en "La Cuadrada"

En el video "La Cuadrada", Belinda opta por un flequillo recto que cubre completamente su frente, destacando sus ojos y pómulos. Este estilo de flequillo es conocido por su capacidad para suavizar las facciones y añadir un toque juvenil al rostro.

Foto: vía Instragam @belindapop

La elección de una peluca para este look le permitió a la artista experimentar con un nuevo estilo sin comprometer su cabello natural, demostrando su versatilidad y audacia en el mundo de la moda. Y es que ya es costumbre ver los increíbles outfits y beauty looks que uso la cantante, no solo para sus días de relax, sino también para ocasiones importantes como una alfombra roja, una sesión de fotos o un concierto.

¿A quién le favorece el flequillo de Belinda?

El flequillo recto como el que luce Belinda en "La Cuadrada" es especialmente favorecedor para rostros ovalados o alargados, ya que ayuda a equilibrar las proporciones faciales. Sin embargo, puede adaptarse a otros tipos de rostro con algunas modificaciones. Por ejemplo, en rostros redondos, un flequillo más largo y desfilado puede ayudar a alargar visualmente la cara.

Es recomendable consultar con un estilista profesional para determinar el estilo de flequillo que mejor se adapte a las características individuales de cada persona.

Tendencias de flequillo para 2025

El flequillo está resurgiendo con fuerza en 2025, presentándose en diversas formas que se adaptan a diferentes gustos y tipos de rostro. Algunas de las tendencias más destacadas en las que te puedes inspirar, además del peinado de Belinda son:

Flequillo de cortina. Este estilo enmarca suavemente el rostro y es conocido por su versatilidad y bajo mantenimiento. Se abre desde el centro de forma simétrica y suele quedar a la altura de las cejas. Es ideal para quienes buscan un cambio sutil sin comprometer demasiado la longitud del cabello.

Flequillo Birkin. Está inspirado en la icónica Jane Birkin; este flequillo largo y despuntado ofrece un aspecto relajado y natural. Funciona bien con melenas de capas largas y es especialmente favorecedor en rostros ovalados, en forma de corazón y para suavizar líneas de rostros alargados y cuadrados.

Flequillo Shaggy. Caracterizado por su apariencia despeinada y capas desiguales, este estilo aporta un toque desenfadado y moderno. Es perfecto para quienes buscan un look con movimiento y textura, y funciona bien tanto en cabellos lisos como ondulados.

Ya sea en su versión recta y tupida como la de Belinda, o en estilos más largos y suaves como el flequillo de cortina, este elemento versátil ofrece múltiples opciones para renovar el look y resaltar las facciones de cada quien.