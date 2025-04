El Nasdaq cae 3,07 % por Nvidia y temores de guerra comercial

Wall Street cerró este miércoles en rojo y el índice tecnológico Nasdaq cayó un 3,07 % arrastrado por el fabricante de chips Nvidia, que perdió casi un 7 % en medio de temores por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Al toque de campana en el parqué neoyorquino, el Nasdaq, que había llegado a caer un 4,40 % moderó sus pérdidas pero resultó el más perjudicado, situándose en 16.307 puntos, seguido por el selectivo S&P 500, que bajó un 2,24 %, hasta 5.275 unidades, y el Dow Jones, que cedió un 1,73 %, hasta 39.669 enteros.

La sesión estuvo marcada por Nvidia, que anunció un cargo trimestral en sus cuentas de hasta 5.500 millones de dólares para poder exportar sus nuevos chips H20 a China y otros países asiáticos, pues el Gobierno de EE.UU. le exige una licencia.

Las ventas de acciones se agudizaron después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, divulgara que los datos del banco central apuntan a una ralentización económica entre enero y marzo, en el contexto de la política arancelaria del presidente Donald Trump.

"Es muy probable que los aranceles generen, al menos temporalmente, un aumento de la inflación", destacó Powell, que consideró que habrá que esperar "a que haya mayor claridad antes de considerar cualquier ajuste a nuestra postura en materia de política (monetaria)".

Aunque Trump ha puesto en pausa durante 90 días los aranceles para la mayor parte del mundo, no lo ha hecho con China, uno de sus principales socios comerciales, en particular en el ámbito tecnológico.

El presidente eximió temporalmente de aranceles a los teléfonos celulares y piezas de computadora, pero avisó de que solo sería temporalmente, y las licencias requeridas a Nvidia no han sentado bien al mercado.

Los problemas para Nvidia no terminan ahí, puesto que The New York Times publicó hoy que el Gobierno de Trump tiene en el punto de mira a la firma de inteligencia artificial (IA) china Deepseek, a la que la estadounidense provee chips.

El sector tecnológico tuvo hoy las mayores pérdidas, de casi el 4 %, y dentro de este, el subsector de los semiconductores se dejó un 5,3 %, lastrado por nombres como AMD (-7,3 %) y Micron (-2,3 %).

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, además de Nvidia, destacaron por sus descensos Amgen (-4,3 %) , Apple (-3,9 %) y Microsoft (-3,7 %).

El petróleo de Texas subió 62,47 dólares el barril, según sus contratos de futuros, tras las nuevas sanciones del Washington destinadas a reducir las exportaciones de crudo iraní, lo que contribuyó a que hoy el sector de la energía cerrara con avances de casi el 1 %.

En otros mercados, el rendimiento del bono a 10 años baja al 4,281 %, el oro subía a 3.354 dólares la onza, el euro se cambiaba a 1,1393 dólares y el bitcóin rozaba los 84.500 dólares.