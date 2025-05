El MentiVerso llega a Torreón; Jerry Velázquez habla de la 'explosiva' fusión teatral

Jerry Velázquez había escuchado "maravillas" de la Comarca Lagunera, y ahora sí que podrá comprobar que los rumores son ciertos.

El actor y cantante se encuentra listo para conocer a Torreón gracias a Mentiras: El Musical y Menti Drags que se fusionarán en el Teatro Nazas para ofrecer el MentiVerso este 23 de mayo en dos funciones, 18:00 y 21:00 horas.

Velázquez charló con El Siglo de Torreón de su próxima visita que lo tiene sumamente ilusionado y contento.

"Vamos a estar en el Nazas. Tengo muchos amigos de Torreón que me habían contado cosas muy bonitas de allá y me muero de ganas por conocer esas tierras y de que la gente llene el teatro con el fin de ver el MentiVerso, que es una propuesta muy explosiva y divertida", comentó.

En ese sentido, recordó que una de las personas muy especiales que conocía de la Comarca, era a la fallecida Hiromi Hayakawa, quien durante muchos años formó parte de Mentiras.

"Hiromi era una de sus grandes amigas laguneras que tenía y su hermana, Kaori, que siempre ha estado involucrada en múltiples obras de teatro", comentó.

En la trama, Jerry encarnará a "Dulce", una joven ingenua que lo da todo por amor y cuya versión será como draga, algo que disfruta el actor por varias razones, entre ellas, la mayor visibilidad que con ello logra la comunidad LGBT+

"Me encanta la oportunidad de juntar al elenco de actrices y al elenco de dragas también sea una oportunidad para que el público que no haya visto un show drag lo haga por primera vez en un teatro, ya que hay personas que le temen ver a un hombre con peluca; más que un maquillaje y usar vestido, es una forma de expresión, de arte, de comedia. Creo que mucha gente que no ha conectado con esta forma de arte va a apreciarla bastante y eso ya es un paso hermoso para cualquier comunidad".

El entrevistado admitió que Mentiras le ha dado gratas satisfacciones y lo condujo a hacer realidad uno de sus más grandes sueños.

"Cuando era muy jovencito vi la obra y me impactó en demasía. Me tocó ver a Mariana Treviño, Natalia Sosa, Pia Aun, y Mónica Huarte y eran impresionantes. Yo sabía que jamás podría ser parte de ese elenco porque el personaje de 'Emanuel' es alto y musculoso, algo que no soy. Entendí que solo sería fan de la obra y cuando aparece la oportunidad de Mentidrags, ha sido como un abrazo a ese Jerry que llegó a la CDMX y quería ser parte de la cartelera teatral del país".

Para el artista, los ochenta, cuyas canciones de esa década dieron vida a la trama de Mentiras, siguen marcando tendencias en diversos rubros.

"Vivimos en una eterna nostalgia más que nunca. Nuestras mamás escuchaban la música ochentera, pero ahora los millennials tenemos esos recuerdos de ellas escuchando canciones de Amanda Miguel o Daniela Romo. Justo en la función del 10 de mayo tuvimos una función llena de mamás y fue algo maravilloso", mencionó.

Por otro lado, Jerry puede presumir sin pretensiones que últimamente ha formado parte de muchos proyectos en TV, plataformas y teatro; sin embargo, reconoció que el camino recorrido no ha sido fácil, ha tenido obstáculos.

"He tenido la fortuna de poder trabajar mucho y poder expandir mis posibilidades y eso para muchas personas pareciera que no estás haciendo nada relevante porque empecé haciendo ensambles en teatro o en un show musical, así que al no estar en TV o ser mediático, la gente lo interpreta como, 'no está haciendo nada', y eso jamás lo vi yo así, pues siempre he andado muy ocupado y aunque fuera un papel chiquito yo siempre lo disfrutaba porque hacía y hago lo que amo".

Reveló el actor quiénes son las personas que lo han inspirado en lo profesional. "De cantantes amo a Freddie Mercury desde siempre y los dos protagonistas de The Challengers me parecen un gran ejemplo de personas que probablemente no cumplirían con los estándares típicos del proyecto, pero tienen una gran cantidad actoral y han conectado con la gente".