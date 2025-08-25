Deportes Santos Laguna Apertura 2025 Boxeo profesional Algodoneros del Unión Laguna Julio César Chávez Jr.

Club San Isidro

El martes reanudan entrenamientos los equipos infantiles y juveniles de futbol en San Isidro

HUMBERTO VAZQUEZ

Todo está listo para que mañana martes por la tarde, se retomen las prácticas de los diferentes equipos infantiles de futbol soccer en el Club San Isidro.

Las inscripciones todavía están abiertas y pueden participar niños de cuatro años en adelante, incluso quienes no sean socios del centro deportivo y social.

En cuanto a las categorías, se cuenta con la de Biberones (4-5 años de edad) y Dientes De Leche (6-7 años), así como Asqueles (nacidos en 2016-17), Convivencia (2014-15), Juvenil A (2012-13) y Juvenil B (2010-11).

Los entrenamientos son de martes a jueves de 18:00 a 19:30 horas en los campos empastados del Nuevo San Isidro. Además de entrenar, los participantes aprenden las técnicas del futbol, se divierten y están en constante competencia.


               
               


               

               
               

               
               
               
