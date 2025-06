El gran Tinieblas encabezará 'Mi Papá es mi Motor' en Torreón

La fiesta del Día del Padre se ha adelantado en la Comarca Lagunera y de gran manera, pues esta tarde se celebrará la XIX edición del Campeonato Nacional Tuning "Mi Papá es Mi Motor", que tiene como sede a la Plaza Mayor de Torreón, con la presencia de la leyenda de la lucha libre mexicana, el gran Tinieblas.

CELEBRACIÓN

En conferencia de prensa, este viernes fueron dados a conocer los pormenores de este evento al que están invitadas todas las familias laguneras; la reunión informativa fue encabezada por "El Capitán Aventura" Tinieblas, acompañado por Jatziri Adriana Soto, coordinadora de trasplantes de órganos del Hospital General de Torreón, además del director del hospital, Carlos Acevedo; el gran coleccionista de máscaras de lucha, Óscar Galindo, así como Juan Antonio Ayala Esparza, director general del evento. "Me place mucho estar de regreso en Torreón, he vivido cosas muy bonitas aquí, vine a luchar, vine con el Circo de Capulina, vine con el gran Sobek, y tengo grandes amigos, me va a dar mucho gusto saludar a los laguneros en este evento", declaró Tinieblas, quien tiene 9 mil 604 luchas en su haber.

(FOTOS: GERRARD GUTIÉRREZ)

En el marco del Día Mundial del Paciente Trasplantado, esta tarde se realizará una caminata a partir de las 18:30 horas, desde la Fuente del Pensador hasta la Plaza Mayor, donde se unirán a "Mi Papá es mi Motor". Desde las 12:00 horas se tendrán decenas de automóviles, motocicletas y camionetas en exhibición y competencia, en categorías como Tuning, Euros, Audio, SPL, Clásicos y Antiguos, con jueces de Monterrey y La Laguna. Durante el evento, estará presente Tinieblas, ofreciendo productos oficiales, además de repartir autógrafos y tomarse fotos con los asistentes.

La entrada al evento en la Plaza Mayor no tendrá costo, y se contará con un evento 100 por ciento familiar.