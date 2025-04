El fin de semana CFE realizará obras de mejoramiento en Madero y suspenderá el servicio

Durante el sábado y domingo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevará a cabo trabajos de mejoramiento en la infraestructura, en el área urbana y rural de Francisco I. Madero, por lo que se suspenderá el servicio en ciertos sectores por alguna horas, pero en el caso de la zona centro se les dijo que se haría algunos cambios en el plan de trabajo para no afectar tanto la actividad comercial.

Lo anterior lo confirmó el presidente de Canaco, Alberto Valdez Lugo, quien dijo que, no obstante, se les está notificando a los asociados que tomen algunas medidas de precaución, sobre todo aquellos que ofrecen alimentos perecederos y se preparen con plantas de energía portátiles.

Agregó que, se tuvo un acercamiento con directivos de la dependencia federal para plantearles la posibilidad de que se cambiará los días para hacer los trabajos, debido que el fin de semana es cuando hay más movimiento comercial, además por el periodo vacacional de Semana Santa se esperan un aumento considerable de visitantes, pero se les dijo que aunque originalmente si se tenía contemplado trabajar en varias calles del centro, se harían algunas modificaciones en las maniobras y se reducirían los tiempos para no afectarlos tanto.

“Se tuvo contacto con ellos y tratamos de explicarse que no se hicieran en estos días, pero ayer (martes) nos comunicamos y nos dieron la buena noticia de que no se vería afectado la zona comercial, eso nos ayuda muchísimos para no vernos tan afectados, aunque si habrá cortes, pero regularmente ellos se protegen un poco con los tiempos, se ponen tiempos mayores para trabajar más holgados y resulta ser menores las afectaciones”.

El representante de Canaco especificó que, se trata de la segunda etapa de las obras de mejoramiento de la red eléctrica, pues como se recordará fue una gestión que se hizo la anterior dirigencia de Canaco, ante los constantes apagones que se tenían, al menos en los últimos cinco años en el centro de la ciudad, ya que incluso tardaban día sin el suministro, lo que provocaba el cierre de los negocios y las pérdidas de mercancía para aquellos que ofrecen alimentos, además de que se les descomponían refrigeradores y demás equipo de trabajo o era imposible hacer movimientos bancarios, por lo tanto las actividades se paralizaban, ocasionado daños económicos muy importantes.

“Estos trabajos, modificaciones y mantenimiento que se están haciendo en la red eléctrica, obedece también a una solicitud que desde hace un buen tiempo hizo la Cámara de Comercio para estabilizar el suministro, evitar bajas y altos voltajes, que anteriormente eran muy frecuentes y eso nos ayudó a mejorar mucho”.

Recordó que en la primera etapa de los trabajos se cambiaron líneas de conducción ya que había colonias que estaban conectadas con la zona comercial y por el crecimiento de esos sectores la red ya era insuficiente, por lo que incluso se sectorizaron las líneas y además de utilizar cableado nuevo, también se colocaron transformadores con mayor capacidad.

“Esta es una segunda parte y ellos nos dicen que vienen haciendo mejoras desde una subestación que está para Químicas del Rey y que nos va a ayudar a mejorar la estabilidad de la red y a aumentar la carga, por que por el crecimiento de la ciudad la red ya es insuficiente y esto va a permitir que los nuevos negocios, industrias y las nuevas colonias que se vayan creando ya van a tener la capacidad de conectarse a la red eléctrica normal y hacer nuevos contratos”.

DESPLEGADO

En el desplegado que publicó la CFE se establece que, para ofrecer un mejor servicio de durante el sábado 19 y domingo 20 de abril se realizarán los trabajos, por lo que se suspenderá temporalmente el suministro de la energía pues las cuadrillas realizarán las labores de 8 de la mañana a las 4 de la tarde.

Las mejoras se realizarán en las calles Madero, Zaragoza, Cepeda, avenida Hidalgo, Venustiano Carranza, Acuña, Ferrocarril, bulevard Constitución, Privada Republica de Brasil y Privada Perú, así como la carretera Esmeralda-Sierra Mojada

Asimismo en las localidades de; Tres Manantiales, Charcos de Risa, Coruña, Batopilas, Yucatán, El Cantabro, Coyote, Purísima, Salina del Rey, San José de Carra, Esmeralda, Hidalgo, La Fe, Laguna del Rey, Sierra Mojada, así como los fraccionamientos Las Gabrielas y San Francisco.

En el municipio de Sierra Mojada el servicio se suspenderá también en la cabecera municipal y en el ejido La Esmeralda y en el lado de Tlahualilo la cabecera municipal y los ejidos La Campana y Amapolas.