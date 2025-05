'El Equivocado' de Ángela Aguilar divide opiniones en redes

Un yate en medio del mar, unas románticas vacaciones y una pareja enamorada son los protagonistas de "El equivocado", el nuevo videoclip de Ángela Aguilar, y en el que narra su historia de amor con Christian Nodal.

Y es que el yate es el mismo escenario en el que festejó -junto a Nodal- sus nueve meses de matrimonio, las vacaciones son los días que pasaron en la Isla del Espíritu Santo a modo de celebración y la pareja, por si no lo han adivinado, son los propios cantantes.

En el clip, Ángela da un pequeño vistazo a la intimidad de su relación, ya que todas las escenas que muestra son videos caseros que grabó junto a su amado y que, hasta hoy, no habían salido a la luz.

Pero, el verdadero protagonista, tanto del video como de la canción, es Christian, pues mientras las imágenes lo hacen ver como un esposo cariñoso, divertido, protector y perdidamente enamorado; Ángela lo confirma con la canción.

"El equivocado me llega con flores y para quererlo me sobran razones. Estando en sus brazos me siento segura, como me enamoran todas sus locuras", canta la hija de Pepe Aguilar al fondo.