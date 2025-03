El día que Super Junior sorprendió con un increíble cover de Luis Miguel

Super Junior es uno de los grupos de K-Pop más influyentes a nivel mundial, y en varias ocasiones ha expresado su admiración por nuestro país.

Sin embargo, lo que sorprendió enormemente a sus seguidores fue descubrir que también compartían un gran aprecio por Luis Miguel, llegando al punto de rendirle homenaje al interpretar una de sus canciones.

En 2019, la agrupación sorprendió a todos al presentar un cover de uno de los mayores éxitos de El Sol de México: Ahora Te Puedes Marchar. Para hacerlo aún más especial, Super Junior lanzó un material audiovisual que acompañaba su versión de este icónico tema. Con el objetivo de ser fieles a la esencia de la canción original, los videos de ambas versiones comparten una estética y narrativa sorprendentemente similares, rindiendo un tributo muy cercano al estilo de Luis Miguel.

En el video, se puede ver a los miembros de Super Junior interpretar la letra de esta icónica canción dirigida a una mujer, quien parece ser su novia. La estética del videoclip, además, rinde homenaje a Luis Miguel, ya que los integrantes visten un atuendo sorprendentemente similar al que el cantante mexicano lucía en el video original de 1987.

¿Cómo reaccionaron los internautas?

Así se expresaron los usuarios de redes sociales:

“Estoy sorprendida de lo bien que pronuncian las palabras, ni los gringos lo hacen tan bien y eso que estamos ahí mismito”, “Que bien cantan en castellano, como me gustaría poder cantar en coreano igual de bien. Super Junior, son lo máximo!”, “No soy fan del K-pop, pero esto es magnifico! No solo la recreacion de los 80s con el vestuario, la imagen en 4 tercios y el filtro, si no el trabajo en la pronunciacion.”, compartieron en diferentes redes sociales.