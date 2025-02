El día que Paquita la del Barrio desconoció a Messi; '¿Quién es ese?' | VIDEO

La música mexicana sufrió una gran pérdida este inicio de semana.

La música mexicana se encuentra de luto, este lunes 17 de febrero la icónica cantante, Paquita la del Barrio, pasó a mejor vida.

El encargado de dar la triste noticia fue Francisco Torres, quien era sobrino y manager de la intérprete de "Rata de dos patas", aseguró que la "Reina del Pueblo" falleció mientras se encontraba durmiendo en su casa ubicada en Xalapa, Veracruz.

"Estaba ella muy estable aunque no podía caminar ya. Me recordó que teníamos fechas en Ensenada y Guatemala y hoy nos avisaron que no despertaba, estaba en su casa y pues llegó la ambulancia y los paramédicos dijeron que ya no había más que hacer. Se fue dormida y en su casa"

Paquita era muy querida dentro y fuera del escenario, una de las entrevistas que más recuerdan sus fanáticos fue realizada por Raúl de Molina para su programa "El Gordo y la Flaca", dicha plática se remonta a mediados de 2016 en pleno auge de la Copa América, específicamente cuando Argentina se enfrentó a la Selección de Panamá.

La cantante nacida en Alto Lucero, Veracruz, dejó claro desde un principio que el futbol es una de las cosas que menos le interesa, al ser cuestionada sobre su opinión del deporte, La del Barrio hizo reír a Raúl de Molina con la siguiente respuesta.