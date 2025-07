El día que Ozzy Osbourne se coló en una manifestación que era contra él mismo

Ozzy Osbourne, el legendario vocalista de la banda de heavy metal Black Sabbath, falleció este martes 22 de julio a los 76 años de edad.

Su familia dio a conocer la noticia a través de un comunicado para el medio The Associated Press: “Con una tristeza que no se puede expresar con palabras, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor”.

El pasado 5 de julio, “el príncipe de la tinieblas” había ofrecido su concierto de despedida al que llamó “Back to the Beginning”.

Recuerdan icónico momento del cantante tras su fallecimeinto

¿De qué murió Ozzy Osbourne?

En el comunicado compartido por la familia no se especifica la causa de la muerte de Ozzy Osbourne. Pero el vocalista había experimentado temblores en el cuerpo que se creían que eran efectos secundarios a una vida llena de excesos, sin embargo, en mayo de 2005 fue diagnosticado con la enfermedad deParkinson.

El cantante también mostró síntomas de pérdida auditiva durante el programa de televisión The Osbournes.

¿Qué hizo Ozzy Osbourne?

Ozzy Osbourne es una de las figuras más emblemáticas del heavy metal. Saltó a la fama como el carismático vocalista de Black Sabbath, banda pionera del género, con la que grabó discos legendarios como Paranoid y Master of Reality

Tras su salida del grupo, Ozzy inició una destacada carrera como solista con álbumes como Blizzard of Ozz, que consolidaron su estatus como ícono del rock. Conocido como el “Príncipe de las Tinieblas”, su estilo oscuro, excéntrico y rebelde marcó generaciones enteras y dejó una huella indeleble en la historia del rock.

Un puñado de anécdotas inesperadas y poco conocidas salieron a la luz en la última entrevista a fondo que Ozzy Osbourne concedió a Rolling Stone. El Príncipe de las Tinieblas abrió su baúl de recuerdos y reveló momentos insólitos de su vida dentro y fuera del escenario.

“Una vez estaban protestando afuera de uno de mis shows con carteles de ‘Anticristo’ y me uní al final de la fila con un palo de escoba, al que le engrapé un cartel que decía ‘Que tengas un buen día’ con una carita feliz. No sabían que era yo”, dijo el cantante en una entrevista.