El día que La rosa de Guadalupe 'homenajeó' a My Chemical Romance

My Chemical Romance, liderada por Gerard Way, anunció su esperado regreso a México con un concierto en solitario programado para el próximo mes de febrero, tras su exitosa presentación en el Corona Capital 2022.

La noticia ha emocionado a los fans mexicanos, quienes ansían reencontrarse con la banda en la capital del país. Este anuncio inevitablemente trae a la memoria aquel peculiar episodio de La Rosa de Guadalupe, donde la banda fue mencionada en algunas escenas, dejando una curiosa huella en la cultura pop mexicana.

El icónico programa, que lleva casi dos décadas al aire en la televisión abierta, se ha caracterizado por presentar historias que abarcan una amplia gama de temas, incluyendo controversias nacionales, como la polémica entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Sin embargo, uno de los episodios más memorables, especialmente en redes sociales, es “Soy emo”, protagonizado por Natalia Téllez, que sigue siendo un referente en la cultura pop mexicana.

El capitulo dedicado a My Chemical Romance

El episodio estrenado en 2008, en pleno auge de la cultura emo en la sociedad, este episodio narra la historia de una joven incomprendida por su madre debido a sus gustos musicales y su estilo único. Es aquí donde My Chemical Romance hace su inesperada aparición.

A lo largo de los 43 minutos del capítulo, la protagonista se viste de negro, luce un flequillo que cubre parcialmente su rostro y escucha música de bandas emblemáticas como Green Day, Pxndx, Tokio Hotel y, por supuesto, la agrupación que se presentará en el Estadio GNP Seguros durante el 2026.

En su habitación, justo detrás del lugar donde siempre se coloca la icónica rosa blanca de la Virgen de Guadalupe, destaca un póster de la banda estadounidense originaria de Nueva Jersey. Pero eso no es todo: durante una reunión con sus amigos emos, se escucha de fondo “Welcome to the Black Parade”, el exitoso tema lanzado dos años antes del estreno del episodio en Televisa, convirtiendo esta escena en un guiño inolvidable para los fans de la banda y de la cultura emo.