El día que Daniel Guzmán y 'Chucho' Benítez se agarraron a golpes en un ring | VIDEO

Daniel "El Travieso" Guzmán y Christian "Chucho" Benítez no llegaron a un acuerdo en un entrenamiento y decidieron llevar sus diferencias a un ring.

Situaciones muy peculiares suelen pasar en el futbol mexicano, no obstante, lo realizado por Santos Laguna cuando Daniel "El Travieso" Guzmán era técnico de los Guerreros escaló a otro nivel.

Uno de los momentos más sublimes en la historia de Santos fue revelado por el propio Daniel Guzmán, asegurando que tuvo una pelea a golpes contra Christian "Chucho" Benítez solamente por un desacuerdo previo a un entrenamiento.

Así fue la pelea entre Daniel Guzmán y Christian Benítez en un ring

A través del podcast de Ricardo La Volpe, "Lavolpismo", el exentrenador de los Guerreros reveló que poco después de llegar al banquillo de Santos, este le reclamó al "Chucho" Benítez por negarse a entrenar.

"Llegó de mal humor y me dijo 'yo no entreno' delante de todos, le digo 'vas a entrenar Chucho', '¡Que no!'", ante la negativa, Guzmán preguntó: "'¿Y cómo lo arreglamos?', 'Pues como quieras, a golpes', y dice Rafa Figueroa 'no se peleen aquí, mejor mañana armamos un ring, traigo guantes y se rompen la m*dre".

"El Travieso" aceptó con la condición de que entrenara, pero no se esperaba que la pelea sí se fuera a dar; "Al día siguiente llegó Rafa Figueroa con los guantes de Cristian Mijares a mi vestidor y yo había puesto un agujero con un taladro (en el vestidor de los jugadores) para ver qué decían de mí, volteo y ya está el ring armado".

"Me rompió dos costillas"; Guzmán sobre su pelea con "Chucho"

Ante la sorpresa de ver el ring, "El Travieso" dijo; "lo vi con los guantes y le dije al doctor 'córrele, tráeme vaselina', me puse como 45 mil kilos porque sabía que me iba a pegar y fueron dos rounds, me fracturó dos costillas pero nos dimos bien bonito".

"Después él fue en la noche a mi casa porque es amigo de mis hijos y me pidió perdón pero lo volvió a hacer", concluyó el extécnico santista en uno de los momentos más peculiares en la historia del club lagunero.