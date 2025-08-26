El Costeño enfrenta robo y amenazas de su ex prometida

Javier Carranza, mejor conocido como “El Costeño”, denunció que su exprometida le sustrajo miles de pesos y varios objetos de valor.

Tras una audiencia en la Ciudad de México, el comediante ofreció sus primeras declaraciones y reveló que incluso ha recibido amenazas de muerte desde que inició el proceso legal.

El humorista explicó que estaba dispuesto a perdonar a su expareja si ella reparaba el daño económico, pero los intentos de acuerdo no prosperaron.

“Esperaba que esto terminara aquí, pero no hay buena disposición de su parte”, señaló.

El monto del robo no ha sido confirmado oficialmente, aunque algunos reportes mencionan que podría superar los 700 mil pesos. Carranza advirtió que cualquier daño a su persona, su familia o sus bienes derivará directamente de la investigación en curso.