El cine mexicano cobra fuerza en plataformas de streaming

Netflix anunció que seguirá apostando a realizar filmes en nuestro país luego del éxito de Pedro Páramo o Nuestros tiempos

El cine mexicano reúne historias, personajes y miradas que nos invitan a reconocernos y a descubrir nuevas formas de ver el país. Es memoria, identidad y creatividad que conecta con audiencias dentro y fuera de nuestra nación.

Con motivo del Día del Cine Mexicano, celebrado ayer, Netflix festejó a quienes hacen posible que nuestras historias lleguen a la pantalla y anunció, por medio de un comunicado, una nueva selección de películas nacionales que tendrán su estreno próximamente solo en la plataforma. Poco a poco se irán develando las fechas.

Tras el éxito de Pedro Páramo, en donde participan los laguneros, Mayra Hermosillo y Héctor Kotsifakis, Netflix continuará explorando el acervo literario mexicano y llevará a la pantalla Aura, la novela publicada en 1962 de Carlos Fuentes, uno de los autores nacionales más reconocidos y fundamentales, receptor de innumerables premios internacionales como el Premio Cervantes en 1987 y laMedalla de Honor Belisario Domínguez en 1999.

El cineasta mexicano Alonso Ruizpalacios, llevará a cabo la adaptación y la dirección del largometraje, y Stacy Perskie la producirá.



“Nos enorgullece anunciar la puesta en marcha de nuevos largometrajes mexicanos que próximamente llegarán a Netflix. Seguimos apostando por México, por nuestra cultura y por nuestra identidad. Compartir las distintas caras de México a través de cada nueva producción representa una oportunidad para mostrar la riqueza y diversidad del país al mundo”, dijo ayer Carolina Leconte, vicepresidenta de Contenido para México.


Junto a Aura, la nueva selección de películasmexicanas de Netflix reúne historias de diversos géneros que exploran la diversidad, la creatividad y la autenticidad de nuestro país y aquí te decimos cuáles son.




CONTRA EL HURACÁN 


Dos medios hermanos en medio del mar luchan por sobrevivir cuando una tormenta inesperada se transforma en el huracán Otis frente a las costas de Acapulco. Esta historia de hermandad, desigualdad y coraje extremo, tiene un destacado nivel de producción que mezcla efectos visuales digitales con efectos especiales manuales e impresionantes sets con los que se busca reproducir en pantalla el impacto de una tormenta categoría 5.


LA HORA DE LOS VALIENTES


Un accidente une a un psicoanalista y a un agente de policía en una aventura inesperada. Protagonizada por Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas, esta comedia explora la amistad, la redención y el valor de enfrentar lo impensable.


MÉXICO 86 


Permeada de sátira y humor negro, México 86 relata la apuesta descabellada con la que México, con audacia, logró quedarse con la sede del Mundial de 1986, una hazaña posible solo gracias al puro ingenio mexicano. Esta película está protagonizada por Diego Luna y dirigida por Gabriel Ripstein.


UN HIJO PROPIO 


Es un largometraje documental dirigido por la dos veces nominada al Oscar, Maite Alberdi. El profundo deseo de ser madre y la presión constante de su entorno empujan a Alejandra a fingir un embarazo.


Lo que empieza como una simple mentira se transforma en una farsa compleja de mantener durante meses ante un esposo y familia ilusionados.


Alejandra queda atrapada en una simulación que la consume y la llevará a cruzar una línea irreversible, desencadenando un escándalomediático que sacudirá al país entero.


LAS LOCURAS 


Asimismo, el previamente anunciado largometraje de Rodrigo García, Las locuras, llegará a cines selectos y aNetflix el próximomes de noviembre.


La historia entrelaza relatos de seis mujeres que, en medio de la autocensura, presión familiar y social, abrazan sus emociones y deciden liberarse.


Esta película reúne a grandes talentos en su elenco como Cassandra Ciangherotti, Ángeles Cruz, Natalia Solián, Naian González Norvind, Ilse Salas y Fernanda Castillo.




               
               


               

               
               

               
               
               
