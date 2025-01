'El cierre del CBP-One, no frenará el paso', asegura migrante

El cierre de la aplicación CBP One, que permitía el ingreso legal a Estados Unidos, “no frenará el paso de los migrantes”, aseguró Antonio de origen Salvadoreño, quien recibió dicha noticia a siete días de haber llegado a Torreón, después de padecer cansancio, hambre y ahora temperaturas bajo cero.

Él junto con otros 35 migrantes, se encuentra acampando en improvisados espacios en donde se protegen con cobijas, que les fueron donadas, así como con cartones, ropa y con lo que pueden para aminorar el intenso frío que ha azotado en los últimos días en la región, y que podría ser aún más intenso las próximas horas.

Pero eso, ni la medida que impusiera el ahora presidente Donald Trump de cerrar la aplicación que fue creada en el gobierno de Joe Biden, la cual permitía el ingreso solo por las fronteras con México, detendrá a Antonio pues regresar a casa, en donde los sueldos son insuficientes, no es una opción.

Compartió que hace siete meses salió de casa dejando a su esposa y a su pequeño de tres años de edad, quienes son su principal motivación para buscar una vida mejor, la cual no ofrece su país.

“Ni modo, nosotros lo que queremos es ir a trabajar al otro lado, sea como sea vamos a entrar. No nos frena”, dijo decidido el joven de 27 años de edad, tras conocer el cierre del CBP- One.

En su país era trabajar en una empresa privada, cuyo sueldo no le permitía saldar sus dedudas pendientes, “no alcanza para pagar y hay que buscar”, motivo por el que salió de casa para emprender el viaje que aseguró, ha sido de las peores experiencias.

“(Son) experiencia que nunca se olvidan porque pasa de todo: Hambre, necesidad, falta de dinero, falta de trabajo y más”, dijo rodeado del resto de los migrantes que aunque desconocidos, ahora son una familia de viaje, que se acompañan en este andar en busca de llegar a la frontera con los Estados Unidos.

Migrantes como Antonio, buscan la oportunidad de viajar en otro medio como en camión, pues reconoció que hacerlo en tren, como lo han venido haciendo, es peligroso y su vida está en riesgo.

“Es complicado viajar en tren, en parte el riesgo de una caída, de muerte, no hay e otra, no hay otra alternativa porque no hay para pasaje ni nada. En bus no porque los detienen, a veces hay secuestros, a veces los detiene la migración. No se puede”, dijo resignado.