El cartel de Hollywood no estuvo en llamas en incendio

Una imagen viral que muestra el icónico cartel de Hollywood envuelto en llamas durante un supuesto incendio en Los Ángeles es falsa. En los últimos días, esta fotografía ha circulado ampliamente en redes sociales, generando preocupación y comentarios sobre el alcance de los recientes incendios en California. Sin embargo, la imagen ha sido manipulada digitalmente, según han confirmado verificadores de datos.

El equipo de Maldita.es revisó la fotografía y determinó que se trata de una edición. La imagen original corresponde a una toma del cartel de Hollywood sin ningún signo de incendio, a la que se añadieron llamas y humo utilizando herramientas de edición. Esta práctica es común en la creación de contenido alarmista que busca viralidad en redes sociales.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles también desmintió la información a través de su cuenta oficial, aclarando que, aunque en días recientes se han reportado incendios forestales en áreas cercanas, el famoso cartel no ha estado en peligro. "No hay registros de incidentes en la zona del cartel de Hollywood. Les pedimos no difundir desinformación", señalaron.

Este tipo de contenidos manipulados no solo generan alarma innecesaria, sino que también distraen de la atención hacia emergencias reales. Los recientes incendios en California, aunque no relacionados con el cartel de Hollywood, sí han causado daños significativos en otras áreas del estado, y las autoridades han pedido a los ciudadanos mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales.

Es importante verificar cualquier información antes de compartirla en redes sociales, especialmente en situaciones de crisis. Las imágenes impactantes y los titulares sensacionalistas suelen ser diseñados para captar la atención, pero muchas veces carecen de fundamento real.

En conclusión, la imagen del cartel de Hollywood en llamas es un bulo, y las autoridades locales han pedido a la población no difundir este tipo de desinformación, que puede generar confusión y temor innecesario.