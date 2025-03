El carácter de Yuki Tsunoda: desafío en su nueva etapa con Red Bull

Red Bull anunció ayer que Liam Lawson, quien estaba reemplazando a 'Checo' Pérez, dejará la escudería austriaca. En su lugar, llegará Yuki Tsunoda, una decisión que sorprendió pero fue bien recibida por los aficionados, ya que el japonés era el favorito para ocupar el puesto dejado por el mexicano.

Esta decisión ha desatado especulaciones, ya que Yuki Tsunoda, conocido por su fuerte temperamento, será compañero del actual campeón, Max Verstappen, también reconocido por su carácter competitivo y desafiante, por lo que muchos han llegado a creer que los dos podrían tener momentos de tensión durante las carreras.

Liam Lawson ha sido reemplazado por el piloto japonés

El desafiante carácter de Yuki

Tsunoda es reconocido no solo por su habilidad al volante, sino también por sus apasionadas reacciones en la radio del equipo. Sus frecuentes quejas y discusiones con los ingenieros se han convertido en una característica distintiva, generando en ocasiones tensiones en el garaje. Incluso, su exjefe en AlphaTauri, Franz Tost, reconoció que el equipo tuvo que trabajar en la gestión de su temperamento para ayudarle a centrarse en su rendimiento en la pista.

Como piloto de Red Bull, Tsunoda enfrentará una presión sin precedentes. No solo competirá en uno de los equipos más exigentes de la parrilla, sino que tendrá como compañero a Max Verstappen, un piloto dominante que no perdona a quienes no alcanzan su nivel. Además, estará bajo la estricta supervisión de Christian Horner y Helmut Marko, donde cualquier error, ya sea en pista o en su actitud, podría tener serias consecuencias.

Aunque su talento es indiscutible, Tsunoda deberá demostrar que ha madurado lo suficiente para soportar la intensa presión de pertenecer a la escudería más exitosa de los últimos años. Si consigue transformar su carácter en una mentalidad más analítica y equilibrada, podría consolidarse como un valioso recurso para Red Bull. Sin embargo, si sus problemas de temperamento vuelven a surgir en momentos críticos, su paso por el equipo podría ser tan efímero como el de otros pilotos que no estuvieron a la altura de las expectativas