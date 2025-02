El barrio se queda sin su Paquita

El barrio está triste, ha callado. Se ha quedado sin su Paquita, esa mujer cuyas canciones, adoptadas por el pueblo, eran como dardos dirigidos contra la infidelidad.

Otra gran artista mexicana partió ayer a los 77 años. Paquita la del Barrio falleció en su hogar de Alto Lucero, Veracruz, confirmó su sobrino, Francisco Torres, quien también fungía como su mánager.

"Con profundo dolor y tristeza confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Paquita la del Barrio, siendo una artista única e irrepetible que nos dejará una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música. Descansa en paz, tu música y legado vivirá siempre en nuestros corazones", anunció en un comunicado.

Posteriormente, "Paquito", como le dicen los empresarios y sus allegados, habló vía telefónica con Venga la alegría. Explicó de qué manera se fue Paquita.

Torres mencionó que Francisca Viveros Barradas (su nombre completo) se encontraba mejor de salud y que incluso la semana pasada le dijo que ya quería cumplir con sus próximas presentaciones, algunas de ellas, en Centroamérica y un Auditorio Nacional que quedó pendiente.

Francisco narró que todo iba bien; sin embargo, a muy temprana hora de ayer, le llamaron para decirle que Paquita no despertaba.

"Estaba ella muy estable, aunque no podía caminar ya. Me recordó que teníamos fechas en Ensenada y Guatemala y hoy (ayer) nos avisaron que no despertaba, estaba en su casa y pues llegó la ambulancia y los paramédicos dijeron que ya no había más que hacer. Se fue dormida y en su casa". Se dio a conocer que su causa de muerte fue un infarto fulminante.

Su sobrino añadió que a la cantante no le gustaba hablar de la muerte, tan es así que a ella no le agradaba que los fans le dieran flores porque las relacionaba con la muerte.

El nombre de la artista, a unos segundos de ser lanzada la misiva, se volvió tendencia en redes sociales. Sus fans lloraban, escribían palabras melancólicas sobre su deceso en Facebook, X e Instagram, o recordaban sus famosas frases: "Me estás oyendo, inútil" y "Me saludas a la tuya". En TikTok videos de la artista circulaban en demasía, mientras que en Spotify se dispararon los "streams" de sus melodías.

Antes de que Jenni Rivera o Shakira le cantaran a la infidelidad, Paquita la del Barrio preparó el terreno con sus clásicos como Taco placero, Me saludas a la tuya o Rata de dos patas.

'AQUÍ EN LA LAGUNA ME LA PASO A TODO DAR', DECÍA PAQUITA

La veracruzana vino a La Laguna en incontables ocasiones; fue en marzo de 2017, cuando estuvo en el Coliseo Centenario, en donde habló en exclusiva con El Siglo de Torreón volviéndose ahora su última entrevista "siglera", mientras que su última actuación en La Laguna ocurrió el 30 de junio de 2019 en el palenque de la Feria de Gómez Palacio.

En esa ocasión, la cantante contó que sufrió muchas desilusiones, problemas y vicisitudes; sin embargo, dijo que llorando aliviaba sus penas.

"Las mujeres tenemos una mayor fortaleza en relación a los caballeros, porque lloramos y eso nos ayuda mucho, yo soy muy llorona. En cambio, los hombres se aguantan y es que no les gusta que los vean chillar", explicaba.

Evidentemente, la entonces entrevistada opinó sobre la Comarca Lagunera, región que siempre le abrió las puertas.

"Quiero mucho a los laguneros. Aquí en La Laguna me la paso a todo dar. Gracias por permitirme ser parte de sus vidas".

Por otro lado, Paquita también expresó que le emocionaba al por mayor que haya sido tomada en cuenta para una serie biográfica que recientemente volvió a pasar por Imagen TV.

"De esa manera mi historia quedará para la posteridad", externó portando un vestido rojo que, contó, le fascinaba.

Sobre su permanencia en los escenarios, Paquita externó que seguía de pie por el cariño del público: "Eso es algo muy hermoso, no se pueden ni imaginar lo feliz que me hace su aceptación".

En otra entrevista que dio a "El Defensor de la Comunidad" publicada en 2014 y con la que luego posó al arribar a La Laguna, subrayó que tras varias relaciones sentimentales fallidas ya no pensaba en el amor.

"Se sufre mucho en el amor, así que hay la dejamos. Hay muchos hombres que vienen y te bajan las estrellas pero luego vienen las broncas, se inician los engaños y todo es horrible.

"Eso sí, hay de todo en la viña del Señor, también hay caballeros fieles y respetuosos", puntualizó.