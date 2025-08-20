El antihéroe, Peacemaker, está de vuelta con nueva temporada

Ahora sí, se acerca el tiempo de disfrutar la nueva temporada de Peacemaker.

John Cena regresa con el personaje salido de las páginas de DC Comics que ha causado sensación y, de acuerdo con los críticos, promete romperla.

Y es que la segunda entrega del antihéroe ha sido vista por expertos en cine, TV y plataformas y le han dado una calificación casi perfecta, o sea, de 97.

En esta secuela cuyo primer capítulo arribará a la plataforma HBO Max este 21 de agosto, sigue a “Christopher ‘Chris’ Smith” (John Cena), también conocido como “Peacemaker”, el vigilante que lucha por reconciliar su pasado con un nuevo propósito de vida, mientras continúa pateando traseros de malhechores en su equivocada, pero intensa cruzada por la paz a cualquier costo.

La segunda temporada está protagonizada por John Cena, Danielle Brooks, Jennifer Holland, Freddie Stroma, Steve Agee y Robert Patrick. Se suman al elenco Frank Grillo, David Denman, Sol Rodríguez y Tim Meadows.

James Gunn escribió los ocho episodios de Peacemaker y dirigió tres de ellos, incluido el primero.

Basada en personajes de DC, Peacemaker es una producción de Troll Court Entertainment (de James Gunn) y The Safran Company, en asociación con Warner Bros. Television.

Tras el éxito de la película de Superman, en donde Cena hace un cameo, Gunn se ha encargado de postear detalles en sus redes de la secuela de Peacemaker. Sin duda, se encuentra orgulloso del trabajo logrado.

Cena y Gunn estuvieron en junio en CCXP México 2025, en donde dieron más detalles del proyecto que arrasó con su primera temporada.

Relató el actor que en los próximos capítulos, “Peacemaker” hará a un lado su brutalidad para incursionar en un terreno demasiado íntimo.

“La primera temporada comienza con él, sin familia ni amigos. Ahora tiene una nueva familia: el equipo de la Calle 11”, explicó Cena y añadió que el personaje buscará algo que le faltaba... una verdadera conexión emocional.

“Peacemaker es un héroe para mí, salvó mi vida”, reveló el actor y luchador en el panel de la CCXP México .

En su encuentro con la prensa capitalina, James fue claro al decir que la historia mostrará más a “Smith” como persona y no como el héroe que es.

“Está lidiando con sus demonios, con cosas que lo han perseguido toda su vida. En la segunda temporada realmente intenta manejar esa conciencia... y también busca el amor en el camino”, dijo el cineasta.

Peacemaker apareció por primera vez como una serie de respaldo en la historieta del equipo de espías de Charlton Comics Fightin’ 5 número 40 (noviembre de 1966).

Posteriormente, cuando esa serie fue cancelada con el número 41, el personaje recibió su propio título que duró cinco números con fecha de portada de marzo a noviembre de 1967.