El amparo es el guardia de seguridad de nuestra democracia y Morena quiere desarmarlo: Verónica Pérez, diputada federal del PAN

Durante la discusión en la Cámara de Diputados sobre la reforma a la Ley de Amparo, la diputada federal panista, por Durango, Verónica Pérez, expresó su rechazo a la propuesta impulsada por Morena, señalando que esta debilita uno de los mecanismos de protección más importantes para los ciudadanos.

Con una metáfora, Pérez comparó el amparo con un guardia de seguridad: "Así como en este recinto hay guardias que nos protegen, el amparo ha sido el guardián de nuestra democracia, vigilando que el poder no viole los derechos de los ciudadanos. Pero hoy, ese guardia está siendo desarmado"

La diputada advirtió que con esta reforma el juicio de amparo dejará de ser una herramienta de protección universal y se convertirá en un recurso exclusivo para quienes pueden costearlo. "Si una ley es injusta, solo quien tenga dinero podrá librarse de sus efectos. Los demás quedarán a merced del abuso", denunció.

Señaló que Morena no sólo está debilitando el amparo, sino que también busca concentrar el poder con medidas como la reducción del número de ministros en la Suprema Corte y la elección de jueces por voto popular.

“Reducir el número de ministros de la Corte, elegir jueces por voto popular, limitar los efectos generales del amparo... son medidas que buscan concentrar el poder, no distribuirlo. Quieren un guardia que no proteja, que no cuestione, que no defienda las reglas del juego. Pero en el PAN no vamos a permitirlo”, enfatizó.

La diputada reafirmó el compromiso del PAN de defender un Poder Judicial independiente y garantizar que la justicia siga siendo un derecho para todos los ciudadanos, no un privilegio para unos cuantos.

"No permitiremos que desarmen al guardia de seguridad de nuestra democracia. El amparo es la última línea de defensa contra los abusos del poder, y en el PAN vamos a dar la batalla para protegerlo", concluyó.