El 'amante bandido' está listo para Torreón

"Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos y escucharé por si algún latido le queda a esta tierra", dice el fragmento de Si tú no vuelves, de Miguel Bosé, una melodía triste que habla de una pérdida. El dolor que provoca la ausencia fue algo similar a lo que experimentaron sus fans los años que estuvo retirado; sin embargo, la buena noticia es que la espera valió la pena y la cuenta regresiva para ver a Bosé de nuevo en la Comarca Lagunera ya comenzó.

Después de ocho años fuera de los escenarios y de casi 15 sin venir a Torreón, Miguel Bosé tiene una cita "importante" (como se llama su nuevo tour) con su público lagunero el cinco de junio en la Explanada de la Feria de Torreón.

A sus 68 años, y con más de 30 millones de álbumes vendidos, el cantante hizo su regreso triunfal deleitando ya a diferentes admiradores alrededor de la República Mexicana.

Comenzó con el pie derecho en Querétaro el pasado 27 de febrero, ya que el concierto fue sold out. Asimismo, se ha reencontrado con sus fans de Mérida, Aguascalientes, Puebla y justo este fin de semana en Ciudad de México, el 14 y 15 de marzo, ambos con lleno total.

Miguel Bosé retomó el vuelo el viernes en México a pesar de una alerta sísmica, de la que volvió, al igual que entró, como un superhéroe de capa blanca que deslumbró a los más de 10,000 fans del Auditorio Nacional de la capital mexicana.

Si quieres hacerte una idea del gran show que ha estado ofreciendo Bosé, se ha dado a conocer que en estos conciertos ha estado acompañado de sus bailarines y ha cantado melodías como Mirarte, Duende y Nena.

"Cuanto tiempo que ya no nos vemos. Un viaje que dejamos colgado en el tiempo. Un viaje que nos pertenece a todos, lleno de memorias y recursos. Van a ir saliendo a flote todos los recuerdos", expresó Bosé desde el escenario en su concierto en CDMX.

NO TE PIERDAS LA EXPERIENCIA

La empresa productora de eventos musicales con presencia en todo México, MusicVibe, lleva mucho tiempo preparándose para el concierto de Miguel Bosé en tierra lagunera. Para el cantante, que desde hace siete años radica en nuestro país, esperan cerca de 10,000 personas, de acuerdo con declaraciones del promotor Fernando Montes.

En la Explanada de la Feria de Torreón sonarán éxitos como Amante bandido, Aire soy y Morena mía.

Si tú eres uno de los miles de mexicanos que esperaban este tour con ansias, debes saber que los precios "están accesibles", de acuerdo con Montes.

Miguel Bosé tiene precios desde los 600 pesos en área General hasta Diamante en 3,250 pesos. Cabe destacar que estos precios no incluyen cargos por servicio.

"Los boletos se encuentran en FunTicket.Mx y en taquillas del Estadio Revolución, ambos conciertos (Grupo Firme y Miguel Bosé), tenemos horarios de 10 de la mañana a cinco de la tarde de lunes a viernes y el sábado hasta las cuatro", dijo Fernando.