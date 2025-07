El actor José Manuel Lechuga confiesa tener una conexión especial con La Laguna

El actor y conductor, José Manuel Lechuga, tiene más de un motivo para querer a la Comarca Lagunera. En primer lugar, porque esta tierra vio nacer a su esposa y, en segundo, la cordialidad de su gente, un público que ha sabido ganarse su corazón.

Lechuga ya tiene un pie en La Laguna, la razón de su arribo a Torreón este 17 de julio, en esta ocasión, no es para visitar a sus suegros y familia política, sino para presentar, por segunda vez, la obra No te vayas sin decir adiós, producida por Jorge Ortiz de Pinedo, con dramaturgia de Óscar Ortiz de Pinedo, dirigida por Enrique Singer y de la cual forma parte, junto a Juan Ferrara y Andrea Torre.

Regresar a esta zona del país simboliza una cosa: la respuesta del público lagunero fue buena. José Manuel la describe como “sensacional”, ya que no sólo repiten en este municipio, sino en varios más; no obstante, el retorno para acá tiene una nostalgia peculiar, ya que aquí comenzó la gira de esta puesta en escena el pasado 30 de enero de 2025.

En aquel entonces, abrieron telones en uno de los teatros más bellos de México y Latinoamérica, el Teatro Isauro Martínez.

Después de dar una función en Durango el día de hoy, su siguiente parada será Torreón, (también van a Monclova, Saltillo y a Monterrey).

De la siguiente manera explicó la trama: “Es una fotografía de cualquier familia mexicana, en donde hay miembros que no se caen bien, unos que se llevan mejor que otros, problemas, secretos que salen a la luz después de 40 años de estar guardados”.

Los temas que abarcan son “salud mental, el respeto y el amor a la familia”, por lo que además de ser testigos de la despedida del primer actor Juan Ferrara, la pieza teatral tendrá un efecto sanador en aquellos integrantes del hogar que lo requieran.

Reconoció que el contenido conecta de tal manera con los presentes, que es común que salgan llorando de la función.

Hablando de la consanguinidad, ahora, siendo padre de una niña y un niño, aceptó que su perspectiva de vida cambió. Al nacer sus pequeños, uno de sus más grandes sueños se cumplió.

Por otro lado, el actor agradeció que la gente siga eligiendo a las artes escénicas como opción de entretenimiento, ante múltiples alternativas tecnológicas que hay en la actualidad.

El nombre de su usuario en Instagram lo dice todo: “Lechugol” es un apasionado por el deporte.

Así que, ante la pregunta de si en algún momento le gustaría darle vida a un personaje que se desempeñe como futbolista, respondió que sería “un reto bien bonito, bien interesante. A lo mejor, por mi edad, por mi físico, no podría yo interpretar a un futbolista o un deportista en activo, pero sí a uno retirado”.

Su objetivo próximo es poder visitar el Estadio de la Revolución, porque no ha tenido la oportunidad de ver a los Algodoneros del Unión Laguna, para los cuales también tuvo elogios.

José Manuel Lechuga jugando golf. Instagram @lechugol

El lunes, José Manuel Lechuga tuvo llamado en Televisa, ya que formó parte del programa Cuéntamelo ya! Al finalizar Hoy y comenzar dicho programa, se dio a conocer que Dalilah Polanco formará parte de La Casa de los Famosos México, tercera temporada.

El cuestionamiento sobre si él aceptaría entrar al “encierro más famoso”, desencadenó una confesión.

“Esto no lo he dicho muchas veces. Uno de mis sueños cuando tenía 20 años, quizás, un poquito menos, era ser famoso y salir en la TV, por ello hice mi solicitud para estar en Big Brother. Me acuerdo de que mandé una cinta VHS por correo junto con una solicitud con mi audición. No quedé”, declaró. Esta decisión fue motivada porque se consideraba a este reality un salto a la fama.