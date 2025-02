El 70 por ciento de los casos de PRONNIF en Coahuila son por omisiones de cuidado

El 70 por ciento de los casos atendidos por PRONNIF, en todo el estado son por omisión de cuidados. El año pasado se registraron alrededor de 6 mil denuncias, de los cuales, mil 78 casos corresponde a la región Laguna, ninguno con consecuencia fatal, manifestó la titular procuraría María Teresa Araiza Llaguno

Reconoció que se tiene que poner mucho cuidado, en la prevención de ese tipo de delito, ya que en muchos casos los padres de los menores se encuentran en inmersos en el problema de las adicciones.

“Como nunca antes veo en este tiempo a mamás y papás muy complicados y en algunos casos tenemos problemas de adicciones, que anteriormente solo veíamos que eran casos de papás, pero ahora vemos que son papás y mamás y si ha aumentado los casos, pero también veo a vecinos, abuelos, tíos que si están denunciando”.

María Teresa Araiza Llaguno.

Dijo que también existe una fuerte problemática de adicciones con los niños y adolescentes, por eso hizo hincapié en que los papás deben crear ambientes positivos y orientarlos, aunque también deben tener muy claro que no se puede internar a los menores en centros de rehabilitación por que, son ingobernables, por que no los pueden controlar, ya que si no tienen un problema real de adicciones, resulta contraproducente, por lo que sugirió buscar ayuda siquiátrica o psicológica.

“Luego hay personas que los internan y por debajo de la ley, para que un adolescente o un niño llegue a esos centros, debe tener una prescripción de un psiquiatra y la autorización de los papás y tendríamos que garantizar que estuvieran divididos, adultos, niños, mujeres y hombres, pero esa lucha que vamos a seguir dando.