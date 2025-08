Ejidatarios toman instalaciones en Lerdo para exigir regreso de Simón Ángel

Para exigir el regreso de Simón Ángel, su madre María Magdalena Morato Huerto acompañada por el grupo Víboras en el Desierto de La Laguna, tomaron las instalaciones del Ejido Lerdo y cerraron la circulación del bulevar Miguel Alemán del tramo de la calle Gómez Farias a la Chihuahua, ya que la comisiariada ejidal de nombre Griselda fue quien se llevó al menor para la convivencia con su padre, quien cuenta con una orden de restricción por violencia familiar, y quien se presume mantiene retenido al menor de 11 años.

Plantada frente al inmueble, Magdalena compartió que fue el 16 de julio que se le entregó a la tía a sus tres para la convivencia establecida con su padre, al ella contar con la guardia y custodia de sus hijos. Pero el día 22, fecha en la que los entregaría, no fue así.

“Estamos aquí porque me falta mi niño mayor, Simón Ángel, su papá, su tía y su abuela no me lo quieren regresar, ya que el día 16 de julio se lo llevaron de mi casa porque le toca la convivencia de su papá, me lo tuvieron que haber regresado el día 22 de julio y desde entonces no tengo comunicación con el niño, le quitaron su teléfono, me bloquearon de llamadas, de mensajes”, compartió.

No tener noticias de sus hijos, de 3, 4 y 11 años de edad, acudió al Centro de Justicia para los Niños, Niñas y Adolescentes por retención de Simón, su expareja, quien no respetó el acuerdo de convivencia.

Tras recibir un citatorio, su expareja acudió solo con dos de sus hijos, quienes salieron corriendo para verlos, por lo que la familia de los niños optaron por regresarlos a la madre, no así al niño más grande.

“El viernes fui a su casa con las autoridades y salió su hermana Hilda diciendo que ahí no era su domicilio que ahí no estaba, las autoridades hicieron lo correspondiente y efectivamente no estaba mi hijo, no estaba el papá, ni la tía ni la abuela, que son los que ahorita me lo están reteniendo. Estoy desesperada por saber de él, porque no me pueden decir si quiera si está bien o mal”.